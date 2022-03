Retall en Educació Artística per als alumnes de l'ESO catalans: "Els pares haurien d'estar preocupats"

Els alumnes dEducació Secundària a Catalunya tindran menys possibilitats de desenvolupar les seves habilitats artístiques. El Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i professors de Dibuix de Catalunya ( Colbacat ) denuncia que el projecte actual de Decret d'ESO i de Batxillerat presentat per la Conselleria d'Educació, "retalla les hores" de la matèria de Plàstica a l'ESO, tant als cursos entre primer a tercer, com al quart curs.





@unsplash





Actualment, els alumnes d'educació secundària a Catalunya tenen dues hores setmanals entre el primer i el tercer de l'ESO - 140 hores- on cursen l'assignatura d'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de forma obligatòria, ia quart la poden triar de manera optativa. Tot i això, el projecte de decret d'ordenació dels ensenyaments bàsics que la Generalitat ja ha presentat als centres educatius redueix dràsticament el temps que els alumnes podran cursar aquesta matèria . "A la pràctica les hores setmanals seran reduïdes un 50%", explica Antonio Aguirre, vocal de Colbacat, a CatalunyaPress.





"Entre primer i tercer ens deixen en 122,5 hores, que creiem que a la pràctica seran 105, ja que no es poden fer classes de menys d'una hora", assenyala el vocal del Col·legi. D'aquesta manera, l'assignatura, que fins ara s'ha impartit dues hores a la setmana, "no tindrà més d'una hora setmanal" . Aquesta situació complicarà la feina del professorat, que considera que “les dues hores actuals ja són insuficients”, diu Aguirre. “És impossible desenvolupar dignament una matèria en una hora setmanal”, lamenta.





A més, denuncien que Educació ha fragmentat la matèria, buidant-la "de continguts essencials i necessaris al currículum", a més de plantejar-la a través d'"unes competències repetitives i inconcretes, cosa que fa inacceptable aquesta proposta", sentencien en un manifest. “ Sempre parlen del mateix, del bloc de continguts sobre la Història de l'Art, el Patrimoni i la pràctica artística. Però s'obliden de la resta dels àmbits de coneixement propis de la matèria ”, explica Aguirre en declaracions a CatalunyaPress, afirmant que falta concreció en altres àrees com “el Dibuix Tècnic, el disseny en 2D i 3D i la Cultura Visual”.





"És per tant inacceptable una proposta que buida de continguts la matèria, que redueix encara més les hores de classe, i que desregula part de la funció", conclou Antonio Aguirre, vocal de Colbacat. Per això, estan recollint firmes a través de change.org perquè el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, reconsideri el currículum presentat. Des del col·lectiu, li fan tres peticions:





1 . La restitució de les hores que la matèria tenia a tres dels quatre cursos de l'ESO (2 hores setmanals als cursos de primer a tercer, i 3 hores a quart d'ESO).







2 . Tornar a introduir, reflectir i desenvolupar de manera molt concreta i molt desenvolupada els continguts que s'han suprimit, en relació amb la llei marc estatal i en relació amb els currículums anteriors i també amb les atribucions didàctiques de l'especialitat de Dibuix.





3 . Revisar el currículum en profunditat i redactar les competències de forma adequada, estructurant-les adequadament segons el grau d'aprofundiment i d'assoliment en funció dels cursos on s'imparteixin.





A Colbacat lamenten que, en aquesta ocasió, el conseller no hi hagi volgut comptar per elaborar la reforma. "En reformes anteriors hem participat amb comissions de treball entre l'escola i el Departament, que han durat períodes llargs (fins i tot un any), per a l'elaboració correcta, reflexionada, compartida i consensuada dels currículums", explica Antonio Aguirre. Però sembla que Cambray va per lliure: "En aquesta ocasió no s'ha comptat amb l'escola, només se'ns va enviar el projecte al final del procés perquè féssim algunes esmenes en un termini de 7 dies", explica el vocal del Col·legi.





L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA, ESSENCIAL EN EL DESENVOLUPAMENT DELS ALUMNES





"L' Educació Artística és fonamental per a la formació dels alumnes, per amplis arguments demostrats en la investigació i els estudis de l'educació artística", explica Aguirre a CatalunyaPress, afegint que "els seus beneficis estan també reforçats pels descobriments de l'àmbit científic, en concret per la Neurociència aplicada a l'educació, que estableix que les matèries instrumentals són l'Educació Física, la Música i la Plàstica, perquè aporten un desenvolupament neuronal més gran"





Desenvolupar les competències dels alumnes en aquesta àrea permet "preparar millor les estructures cerebrals per comprendre i assumir amb més èxit els continguts d'altres matèries que tradicionalment costen més, com les matemàtiques o les llengües", diu Aguirre.





"Cal no oblidar també que l'educació artística és una línia de futur professional i intel·lectual, que és una educació de la dimensió cultural i creativa, i que dota els alumnes d'estratègies d'aprenentatge, que els fa més autònoms, més responsables, més ètics, més reflexius, i més crítics", assenyala aquest mitjà.





"Per descomptat que els pares i mares haurien d'estar preocupats , fins i tot molts potser no és conscient que el sistema no els està oferint la formació necessària perquè el seu fill o filla, que potser tingui habilitats artístiques, pugui conèixer per triar", conclou.