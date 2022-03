La doctora María José Galindo, cap de la unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic Universitari de València, ha advertit que "les dones amb VIH a Espanya es diagnostiquen més tard que els homes i en pitjor situació immunològica".





Així ho ha posat de manifest en el seu col·loqui 'Tractament, prevenció del VIH i dona', en el marc de la jornada 'Juntas y VIHvas', organitzada per la coordinadora estatal de VIH i sida (CESIDA). Durant aquesta, Galindo ha posat sobre la taula la manca d'investigació del VIH en dones, ja que els estudis han estat tradicionalment enfocats a subjectes masculins, sobretot a homes que mantenen sexe amb altres homes.





Tal com ha informat, a Espanya, com a altres països europeus, el percentatge de dones amb infecció per VIH ha estat sempre inferior al dels homes, situant-se actualment al voltant del 15 per cent. "Entre els nous diagnòstics de VIH en dones, més de la meitat són en dones immigrants", ha subratllat Galindo. A més, també ha posat èmfasi que la incidència de casos de sida i la mortalitat continua amb la tendència descendent que va començar a meitat dels anys 90.





En aquest sentit, ha aclarit que, igual que a la sida, la incidència d'altres infeccions de transmissió sexual (ITS) és menor en les dones que en els homes, excepte en la infecció per clamídia. I, de la mateixa manera que al VIH, l'edat de les dones és més gran que la dels homes a totes les ITS, excepte en la infecció per clamídia.









ADHERÈNCIA AL TRACTAMENT A LES DONES AMB VIH





Quant al tractament antiretroviral, l'experta ha destacat que, encara que s'ha vist que l'eficàcia és la mateixa en homes que en dones, “la majoria dels assaigs clínics s'han fet en homes i s'han extrapolat a dones”, malgrat que la malaltia es comporti de manera diferent.





La patogènesi, és a dir, el procés pel qual es desenvolupa la malaltia, és diferent en l'home i la dona. També és diferent el reservori. A més, cal tenir en compte que els fàrmacs no es metabolitzen igual en homes que en dones, i aquestes amb prou feines participen en els assaigs clínics”, ha lamentat la doctora.





De la mateixa manera, ha insistit en la importància de tenir en compte l'aspecte social en les dones, que tenen més risc de patir violència de gènere. A més, en tenir la dona el rol de cuidadora de la seva família, es produeix una falta d'adherència al tractament, ja que "per tenir cura dels altres, es descuiden a elles mateixes", ha subratllat la doctora Galindo.





Els aspectes socioeconòmics impacten en l'adherència, i per tant en l'eficàcia dels fàrmacs . Cal conèixer com es metabolitzen els medicaments a l'organisme, i tenir en compte que la càrrega viral del VIH en dones pot ser menor. poden existir diferències quant a efectes adversos", ha detallat l´experta en malalties infeccioses.





RECOMANACIONS PER EVITAR UN DIAGNÒSTIC TARDÀ EN DONES





Així, per evitar el problema del diagnòstic tardà en dones, Galindo ha facilitat una sèrie de recomanacions, com ara promoure la realització de la prova del VIH i d'altres ITS entre les dones, així com "promocionar la informació o consell sobre la infecció pel VIH i d'altres ITS en els diferents àmbits sanitaris i comunitaris, per arribar al nombre més gran possible de dones".





A més, també ha apuntat la importància d'incidir en la necessitat de recollir informació sobre les conductes sexuals i la salut sexual de les dones com a part de l'atenció mèdica per a una millor valoració individual del risc. "Per tot això, les característiques diferencials de les dones fan necessari el disseny d'estratègies de prevenció específiques adaptades per a elles", ha defensat la doctora.





VIH I EMBARÀS





Amb tot, l'experta ha ressaltat que actualment s'està intentant afavorir la inclusió de dones als assaigs. Tot i això, ha advertit que no hi ha dades sobre VIH i embaràs.





“El 51 per cent de les persones amb VIH al món són dones, i al voltant d'1,3 dones es queden embarassades. De fet, la majoria de les dones amb VIH es quedaran embarassades almenys una vegada després del diagnòstic”, ha assenyalat.





"És fonamental tenir dades durant l'embaràs per identificar les pautes de tractament més segures i eficaces, tant per a les dones com per als nens". Així, ha recordat que un estudi realitzat per Botswana va concloure que el millor tractament per a les embarassades era el dolutegravir "perquè controla millor la infecció i té menys risc de mutacions".





Tot això va plantejar, segons la doctora, "que calia fer un enfocament més centrat en la dona, empoderar-la, que aquesta estigués més informada i tingués autonomia per decidir el millor per a ella, sempre que tingués els coneixements suficients".





"El que és clar és que les dones tenen diferents etapes a la vida i que necessiten ser incloses en els assaigs clínics, tant de vacunes com de tractament, i d'estratègies de curació. No obstant, això no passa només al VIH, sinó que passa també en totes les altres malalties, i això limita la validesa dels resultats ”, ha advertit l'experta.





PLA DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA INFECCIÓ PEL VIH I LES ITS 2021-2030





Per part seva, la doctora Julia de l'Amo, directora del Pla Nacional sobre la Sida (PNS), ha posat en valor el 'Pla de Prevenció i Control de la infecció pel VIH i les ITS 2021-2030 a Espanya', presentat el passat mes de desembre.





El seu objectiu és impulsar les accions per a l'eliminació del VIH i les ITS com a problema de salut pública el 2030, a través de la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament de les infeccions, l'atenció a la cronicitat i la millora de la qualitat de vida; així com amb l'abordatge de l'estigma i la discriminació associada al VIH i altres ITS a Espanya.





Es tracta del cinquè pla que es presenta en aquest sentit a Espanya, però el primer que té una durada tan àmplia. "Per primera vegada, ens vam plantejar que el pla no tindria quatre anys de durada, sinó que ja ens anàvem fins al 2030, perquè és un pla d'eliminació del VIH com a problema de salut pública", ha subratllat Del Amo.





Així, per primera vegada, el pla incorpora una proposta per a la prevenció i control de les altres ITS, integrada i diferenciada de les accions específiques per al VIH. "Abans, crèiem que fent prevenció de VIH fèiem prevenció d'ITS, i estàvem perdent moltes oportunitats per dirigir-nos a poblacions on el VIH no se solapa amb altres ITS", ha explicat la directora del PNS.





En aquest sentit, les accions del pla, que té una perspectiva de gènere, tal com ha destacat Del Amo, se segmenten en funció dels grups d'edat a què van dirigits: població infanto-juvenil, adulta i població de més de 50 anys que està envellint amb el VIH. A més, s'hi inclouen també accions dirigides a dones i població general.