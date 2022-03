Les dones al capdavant del transport a Catalunya reivindiquen la necessitat de fer visibles referents femenins

Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible és el lema escollit per Nacions Unides per a la celebració aquest 8 de març del Dia Internacional de la Dona. En el marc d’aquesta commemoració, un àmbit que té molt a dir quant a sostenibilitat, el del transport, ha reunit les directives que són al capdavant de les principals empreses del transport a Catalunya. Les reflexions de les participants han girat sobre la contribució que les seves organitzacions estan portant a terme per fer més igualitari aquest sector, tradicionalment molt masculinitzat. Totes les participants han reivindicat la necessitat d’impulsar i visibilitzar els referents femenins, i han fet una crida a continuar treballant per la igualtat sumant esforços de dones i homes.





La presidenta de TMB, Laia Bonet /@EP





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha impulsat i organitzat el col·loqui ‘La direcció dels transports públics a Catalunya: en femení plural’,que s’ha celebrat avui a l’estació de Metro Universitat i que ha comptat amb la presidenta de TMB, Laia Bonet, la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Marta Subirà, les directores de l’Aeroport de Barcelona, Sonia Corrochano, i de Rodalies Renfe, Mayte Castillo. Totes elles completaven un diàleg que ha moderat la diputada presidenta de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret.





La presidenta de TMB ha exemplificat amb xifres de la plantilla de l’empresa que, malgrat els avenços en igualtat, “encara no estem en una situació òptima”: de les 4.500 persones que treballen a Bus, només 1 de cada 10 és una dona; poc més de 3 de cada 10, en el cas de les 3.800 persones que integren la plantilla de Metro. En aquest sentit, ha recordat iniciatives amb què l’operadora de transports ha visibilitzat el talent femení, com és el cas d’una exposició (DonesTech) que mostrava treballadores amb estudis i llocs de feina que encara s’associen sovint més amb els homes.





La necessitat que nenes i joves comptin amb referents a tot tipus d’àmbits i a tots els nivells de les empreses ha estat una constant a les intervencions. La presidenta de FGC ha explicat com miren d’augmentar la presència de dones a la plantilla “promovent la formació o amb polítiques actives en matèria de selecció, per exemple, reservant un 40% de les places de maquinista i de cap d’estació a dones”.





La directora de l’Aeroport de Barcelona ha afirmat que “hem d’aconseguir que més dones vulguin treballar a l’àmbit del transport, però també que quan li oferim una promoció a una treballadora no la rebutgi perquè no es donen les condicions perquè l’accepti”. Sonia Corrochano ha posat exemples de conciliació, com els horaris flexibles o la possibilitat d’agafar el temps de festa en fraccions horàries.





Pel que fa a la forma de liderar de les dones, la directora de Rodalies Renfe ha assenyalat que “acostumem a ser més cooperatives a la feina i a tenir més empatia”. Ha recordat, a més, que “venim d’una època en què la igualtat no estava plenament acceptada”. Però ha assenyalat canvis en positiu: “ara sabem que és imprescindible el talent femení perquè la societat i les empreses avancin”.





En la mateixa línia, la diputada presidenta de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació ha parlat d’una “mirada femenina, l’emocional, que estava exclosa de la presa de decisions”. En aquest sentit, ha afirmat que “tenir-la en compte fa que la gent se senti bé, i això la porta a treballar millor i a ser més productiva”. Abans de tancar l’acte, ha advertit que “els avenços en igualtat són reversibles, especialment en temps de crisi”.