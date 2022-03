El Consell per la República investirà el seu president aquest dissabte

Carles Puigdemont a un acte de l'Assemblea de Representants | @EP





El Consell per la República (CxRep) investigarà aquest dissabte el president en un ple convocat per l'assemblea de representants, que actua com a parlament de l'òrgan, que haurà d'escollir entre la candidatura de l'expresident de la Generalitat i actual líder de l'entitat, Carles Puigdemont i la del professor de l' Escola d'Enginyera Industrial de la UPC i del Tecnocampus de Mataró Maresme Joan Ramon Gomà .





Tot i que també es va presentar un tercer candidat, l'advocat Sebastià Sardiné només Puigdemont i Gomà van aconseguir superar el 20% d'avals que es requerien dels 121 representants de l'assemblea.





El ple, que se celebrarà a Canet de Rosselló ( França ), el mateix lloc on es va constituir l'assemblea de representants, tindrà un únic punt de l'ordre del dia: debat i votació d'investidura del president del CxRep.





Així, està previst que es faci la presentació de les candidatures i posteriorment intervinguin Puigdemont i Gomà, i que després hi hagi un debat i la votació. Un cop escollit, el president disposarà de diverses setmanes per designar els membres del govern, que és el que defineix i lidera l'estratègia política de l'entitat.





Actualment, el vicepresident del CxRep és l'exconseller Toni Comín , i són membres també del govern de l'entitat l'exconseller Lluís Puig ; el cantautor Lluís Llach ; el líder de Demòcrates , Toni Castellà ; la presidenta de l' ANC, Elisenda Paluzie , i el coordinador de Poble Lliure, Guillem Fuster.





També formen part de la direcció el vicesecretari d' ERC Isaac Peraire ; la doctora en dret de la universitat Pompeu Fabra Neus Torbisco-Casals ; la secretària de la Mesa del Parlament i membre d?Acció per la República, Autora Madaula i l?exregidor d?ICV a Sabadell, Carme Garcia.