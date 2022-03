Pluja, neu, vent i onatge a vuit comunitats autònomes

Onatge en una platja d'Espanya | @EP





El fred, la pluja, la neu, el vent i el fort onatge, fenòmens meteorològics adversos propis dels mesos més hivernals, afectaran aquest dissabte vuit comunitats autònomes, segons ha avisat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) .





Així, el risc serà important (avís taronja) a Lleó per temperatures mínimes de fins a -10 graus centígrads (ºC) i de nivell groc per gelades que baixaran el termòmetre fins a -4 a -6ºC a Astúries, Palència, Sòria, Segòvia, Salamanca , Zamora, Orense, Guadalajara ia la Serra de Madrid.





A més, els fenòmens costaners per vents de nord i nord-oest que provocaran mala mar i onades de fins a 3 metres motivaran l'avís groc a Girona, Tarragona i Menorca . A Tarragona també tindran risc per forts vents que poden arribar a bufar amb ratxes màximes del nord-oest de 80 quilòmetres per hora.





Pel que fa al risc per precipitacions, l'AEMET ha avisat Alacant i València on es poden recollir fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Per la seva banda, tindran risc per nevades el Prepirineu de Barcelona i Girona. Per part seva, totes les illes de l'arxipèlag canari tindran risc o risc important per vent i per fenòmens costaners. L'avís serà taronja a Gran Canària i La Gomera on poden arribar a bufar a 90 quilòmetres per hora, ia la resta de les illes serà groc, amb una intensitat d'uns 70 quilòmetres per hora. Així mateix, els costaners afectaran les set illes on s'espera mala mar per vents del nord-est amb força 7 i mar combinada del nord al voltant de 4 metres.





A l'àrea mediterrània oriental seguirà la situació d'inestabilitat, amb pluges i xàfecs ocasionals a Catalunya i les Balears que, a la tarda, afectaran probablement el sud d' Aragó , el País Valencià, Múrcia i aquest d'Andalusia . Aquestes podran ser localment fortes al final del dia a l'entorn del cap de la Nao.





Les precipitacions seran en forma de neu a partir de 700 a 1.000 metres al Pirineu Navarro, de 800 a 1.200 metres i pujant a 1.000 o 1.400 metres a la resta del Pirineu; a les serres del sud-est nevarà a partir de 1.200 a 1.600 metres; al sud del sistema Ibèric la cota començarà en 1.200 a 1.400 metres però baixarà a 800 o 1.200 metres ia la serralada Cantàbrica i nord del sistema Ibèric, nevarà amb menor probabilitat i ho farà a partir de 600 900 metres.





Respecte a les temperatures, l'AEMET pronostica que aquest dissabte les màximes baixaran al nord-est peninsular i les Balears i les mínimes també baixaran a gran part de la Península, amb gelades que serien febles a Galícia, altiplà Nord, est de l'altiplà Sud i interior oriental d'Andalusia, però podrien assolir certa intensitat en els sistemes muntanyosos del centre i nord-oest peninsular.





Els vents alisis bufaran forts a les Canàries; arribaran del Ponent a l'Estret i tindran intervals de fort durant la matinada. Al baix Ebre, nord de l'Empordà i Menorca els vents seran també forts del nord-oest i al litoral de Galícia també s'esperen alguns intervals de vent fort del nord-est. A la resta seran fluixos.