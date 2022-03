Desarticulat un presumpte grup criminal que traficava amb drogues sintètiques a Barcelona

Oficina de l'Agència Tributària | @EP





La Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i l'Agència Tributària han desarticulat al barri de l'Eixample de Barcelona un presumpte grup criminal especialitzat en el processament i el tràfic de drogues sintètiques. Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat aquest dissabte, els agents han detingut deu persones per la suposada comissió de delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.





A mitjan febrer es van realitzar registres en tres habitatges i en dos trasters en què es van intervenir 6.265 euros en efectiu i èxtasi líquid, popper, metamfetamina, pastilles MDMA, dosis de LCS, èxtasi en pols, ketamina, haixix, heroïna, marihuana, cocaïna rosa i pastilles de sidenafil, diazepam i rigotril en diverses quantitats.





La presumpta organització criminal instal·lava laboratoris mòbils per preparar la droga en pisos turístics llogats per internet i distribuïa les substàncies per paqueteria postal a diferents localitzacions d' Espanya .





La investigació va començar quan es va detectar cocaïna en diversos paquets enviats per correu des de Barcelona a Las Palmas de Gran Canària , cosa que va desembocar en el registre de dos habitatges i la detenció dels tres receptors d' aquests paquets per la suposada comissió d' un delicte de trànsit de drogues.