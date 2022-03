El Dia d'Internacional de la Dona comença aquest diumenge a diverses ciutats espanyoles

Convocatòria de les associacions, plataformes i partits feministes de tot l'estat | @EP





Les mobilitzacions multitudinàries pel Dia Internacional de la Dona , que se celebra el 8 de març , comencen aquest diumenge amb la convocatòria de manifestacions a deu ciutats espanyols per part de feminisme abolicionista. Les associacions que s'uneixen a les assemblees del 8M, per la seva banda, marxaran dimarts que ve.





Aiguabarreig Moviment Feminista, Front Abolicionista, Plataforma Feminista 7N, Fòrum Política Feminista, Feministes Al Congrés (FAC) i el Partit Feminista d'Espanya s'han desmarcat en aquesta edició del 2022 de la convocatòria oficial que organitza l' Assemblea 8M i ha decidit fer les seves pròpies marxes dos dies abans de la celebració del Dia de la Dona.

Sota el lema ' El feminisme és Abolicionista ', aquestes entitats celebraran marxes a les 12.00 hores aquest diumenge 6 de març a Alacant, Barcelona, Gijón, Granada, Ponferrada (Lleó), Sevilla i Vitòria-Gasteiz ; mentre que a Tenerife la marxa està convocada a les 11.00 hores ia Gran Canària a les 19.00.





Des d´aquestes entitats han fet una crida a participar assenyalant que l´objectiu d´aquestes iniciatives és "reivindicar l´agenda abolicionista", que suposa la promulgació immediata d´una llei abolicionista de la prostitució i la pornografia; l'eliminació de polítiques generistes que estan esborrant les dones; i un clar posicionament contra l'explotació reproductiva.

Aquestes reivindicacions són les que portaran també altres ciutats on no s'ha pogut convocar aquest diumenge. Així, segons han explicat, també acompanyaran altres dones del "bloc abolicionista" amb aquest missatge a altres ciutats on les mobilitzacions es realitzen el 8M.