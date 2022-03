El SEM presenta una nova unitat especialitzada en risc químic al Camp de Tarragona

Presentació de la nova unitat de SEM especialitzada en risc químic | @EP





El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha engegat aquest any una nova unitat especialitzada en atenció sanitària en situacions de risc químic i risc afegit, ubicada a Reus , que s'emmarca al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta).





En un comunicat aquest divendres, han explicat que l'objectiu és disposar d'una unitat al territori amb capacitat de donar "una resposta especialitzada de manera àgil" en cas que hi hagués una emergència en un establiment industrial que manipula substàncies perilloses a les comarques de Tarragona .





La unitat desplegada al territori compta amb el suport de la resta d'unitats especialitzades en risc químic i afegit que són a la base de l'Hospitalet de Llobregat , i que, en cas que fos necessari, es desplaçarien fins al lloc del suposat incident , aportant professionals i material especialitzat. El desplegament de la nova unitat es desenvoluparà en tres fases, que s'allargaran fins a mitjans del 2023, i en la primera s'ha dotat d'un vehicle 4x4 amb un tècnic en emergències sanitàries i un infermer amb formació especialitzada en incidents de risc nuclear , radiològic, biològic i químic ( NRBQ ).





A la segona fase, es comptarà amb un furgó logístic amb material especialitzat a atendre incidents de risc NRBQ , com per exemple estacions de descontaminació o àrees sanitàries mòbils, i s'incorporarà un tècnic en emergències sanitàries especialitzat en logística i amb formació en risc afegit per a donar suport a assistències complexes. A la fase final, està previst que es consolidi la unitat i s'ampliï la formació específica dels respectius professionals.





Durant els dos primers mesos de funcionament, la nova unitat ha realitzat 60 assistències, 15 de les quals per donar suport a les unitats de territori i 45 per risc afegit, entre les quals 20 actuacions per incendi, 11 per incidents amb arma blanca o de foc, 5 per fuites i una explosió.