Es paralitza l'evacuació de Mariúpol per possible incompliment de Rússia a l'alt al foc

Vehículos rusos en Ucrania | @EP





Les autoritats de la ciutat ucraïnesa de Mariúpol han anunciat la paralització del procés d'evacuació després d'acusar Rússia d'incomplir els termes de l'alto el foc anunciat per facilitar la sortida dels civils de la localitat, on hi ha atrapades unes 400.000 persones.





El tinent d'alcalde de la localitat, Sergei Orlov, ha assegurat que les forces russes continuen bombardejant la ciutat i fent servir artilleria. "És una bogeria. No hi ha alto el foc a Mariúpol i no hi ha alto el foc al llarg de la ruta designada", ha fet saber en declaracions que ha recollit la BBC.

"Els nostres civils estan preparats per escapar, però no poden escapar amb els bombardejos", ha lamentat.





Per contra, les milícies de l'autoproclamada república separatista de Donetsk, afí a Rússia i territorialment propera a Mariúpol, han responsabilitzat d'aquestes noves hostilitats a grups d'extrema dreta ucraïnesos. "Els nacionalistes s'han negat a proporcionar un corredor humanitari als residents de Mariúpol, i a més s'han negat a anar-se'n a un territori segur", han lamentat en un comunicat que ha recollit TASS.





L'Ajuntament de Mariúpol ha informat a través d'un missatge a Telegram, que també ha recollit la cadena BBC, que responsables ucraïnesos continuen negociant amb la part russa per confirmar l'alto el foc temporal al llarg de tota la ruta d'evacuació, diu el missatge.