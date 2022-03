Reporters sense Fronteres denuncia a Rússia pels atacs contra quatre torres de ràdio y televisió a Ucraïna

Soldats ucraïnesos front a un tanc calçinat | @EP





Reporters sense Fronteres (RSF) ha presentat una denúncia al Tribunal Penal Internacional (TPI) pels atacs russos contra quatre torres de ràdio i televisió a Ucraïna des de l'1 de març que podrien ser constitutius de crims de guerra Aquests atacs, segons RSF, han afectat almenys 32 canals de televisió i diverses desenes d'emissores de ràdio.





RSF recorda que, segons el dret internacional, les antenes que es fan servir per transmetre senyals de ràdio i televisió no es poden considerar objectius militars legítims "tret que les facin servir les forces armades, o s'assignin temporalment per a l'ús militar, o es facin servir amb finalitats civils i militars al mateix temps".





La denúncia de RSF demostra que les torres de televisió eren de naturalesa civil i que Rússia va apuntar deliberadament a les instal·lacions dels mitjans ucraïnesos perquè, segons Rússia, aquests objectius estaven participant en "atacs informatius".





"El bombardeig deliberat de moltes instal·lacions dels mitjans, com les antenes de televisió, constitueix un crim de guerra i demostra la magnitud de l'ofensiva llançada per Putin contra el dret a les notícies i la informació", ha declarat el secretari general de RSF, Christophe Deloire.

Segons la informació que ha obtingut RSF, Rússia ha atacat quatre torres de comunicació, entre aquestes una a la capital, Kíiv, a la qual se sumen tres més a Korosten, Lissitxansk i Khàrkiv, a més de dues antenes de ràdio, a Melitópol i Kherson.





"Aquests delictes són tant més greus per ser clarament part d'un pla, part d'una política, i perquè s'han dut a terme a gran escala. Fem una crida al Tribunal Penal Internacional perquè col·loqui els crims contra els mitjans i els periodistes al centre de la investigació que va obrir el 28 de febrer", per la invasió russa d'Ucraïna.