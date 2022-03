Inditex tanca les seves 502 botigues a Rússia

Inditex | Foto: EP





El conflicte entre Ucraïna i Rússia està tenint consenqüències econòmiques de gran calibre. Una afecta una de les empreses més importants d'Espanya i del món, Inditex.





La companyia d'Amancio Ortega, Inditex ha decidit tancar les seves 502 botigues a Rússia, el seu segon mercat després d' Espanya , amb més de 9.000 empleats , com a conseqüència de la invasió russa a Ucraïna .

"Inditex informa que en les circumstàncies actuals no pot garantir la continuïtat de les operacions i de les condicions comercials a la Federació Russa i suspèn temporalment la seva activitat a les 502 botigues (de les quals, 86 són Zara) i al canal online 'del país', ha assenyalat en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) .



Rússia és al voltant del 8,5% del resultat net d'explotació (Ebit) global del grup.



La companyia fundada per Amancio Ortega ha ressaltat que totes les botigues operen en règim de lloguer, per la qual cosa la inversió no és rellevant des del punt de vista financer.



Inditex ha assegurat que segueix tenint com a prioritat la seva plantilla de més de 9.000 persones, amb qui desenvoluparà a partir d'aquest moment un pla especial de suport.