Raquel Sanchez reclama pressupostos que assegurin la igualtat de gènere

Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern | @EP





La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern, Raquel Sánchez , ha reclamat impulsar lleis i pressupostos "amb perspectiva feminista real" que permetin dissenyar polítiques públiques que garanteixin la igualtat de condicions i oportunitats. Així ho ha defensat aquest dissabte durant la seva intervenció en un acte del PSC organitzat pel Dia de la Dona , que se celebrarà el dimarts 8 de març, en què també ha intervingut el líder socialista a Catalunya , Salvador Illa .





La ministra ha apostat per acabar "amb el sostre de vidre i el terra enganxós que està limitat les oportunitats de les dones" i que, segons ella, afecta principalment dones en situació de vulnerabilitat, amb ocupacions poc remunerades i amb menys prestigi social, ha dit.

Davant d'aquesta situació, ha urgit a dissenyar polítiques amb una mirada feminista i transversal des de tots els ministeris ia modificar "els estereotips de lideratge històricament associats als barons, així com les actituds masclistes i micromasclistes" als entorns laborals.





Per a ella, l'actual conflicte a Ucraïna posa de manifest "la importància de defensar el que és públic i les polítiques progressistes que han defensat sempre els socialistes i que en aquest país han vingut de la mà de governs socialistes". Ha considerat que han estat "els socialistes els que han fet possible trencar amb aquestes dinàmiques" del passat i que han impulsat mesures per garantir la igualtat, i ho ha exemplificat amb l'equiparació del permís de paternitat i maternitat.





També ha demanat "no deixar-se impressionar per la cridòria, les amenaces negacionistes absolutament radicals de l'extrema dreta que vol callar" la veu del moviment feminista. "El futur és igualitari i paritari en drets i obligacions. Cal repartir millor els càrrecs i també les càrregues que les dones assumeixen de manera desproporcionada a tots els àmbits de la vida", ha afegit.