Illa (PSC) reclama tolerància zero amb els partits "antifeministes"

Salvador Illa, líder del PSC al Parlament de Catalunya | @EP





El líder del PSC al Parlament , Salvador Illa , ha avisat aquest dissabte que hi ha partits "antifeministes" en institucions espanyoles, davant del qual ha demanat tenir tolerància zero i una resposta contundent per part del conjunt de la societat. Així ho ha defensat durant la seva intervenció de clausura de l'acte del PSC organitzat pel Dia de la Dona , que se celebrarà el dimarts 8 de març, en què també ha intervingut la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern, Raquel Sánchez .





Per Illa, "hi ha partits governant o recolzant governs que neguen fins i tot que la violència masclista existeixi", i ha dit textualment que la història ha demostrat que sempre hi ha risc de retrocedir en el blindatge de drets i oportunitats. Davant d'aquesta situació, ha assegurat que Catalunya necessita un "canvi de rumb" que, segons ell, passa per assegurar una nova generació de prosperitat, per un finançament just i per un autogovern millor.





Illa ha defensat que, "si les dones es mobilitzen, aquest canvi de rumb serà possible", i ha argumentat que són elles les que corren més risc de caure en situació de pobresa, vulnerabilitat i desigualtat. Ha reivindicat el "feminisme socialista", que segons ell ha permès incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques i valentes, diu, enfocades a blindar els drets de les dones i revertir les desigualtats en múltiples àmbits de la societat.



També ha destacat la tasca de la ministra Raquel Sánchez i la del Govern de Pedro Sánchez, “un Govern orgullosament feminista que ha passat de les paraules als fets, que és del que es tracta quan un governa”. D'altra banda, ha condemnat la invasió russa d'Ucraïna i ha expressat solidaritat en nom del partit "davant d'aquest atac al sistema de valors", i ha exalçat la tasca del president del Govern, Pedro Sánchez, i de l' alt representant de la Unió Europea per a Assumptes Exteriors, Josep Borrell.