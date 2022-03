Artadi reclama el 'rescat del projecte de reforma' de les places Molina i Joaquim Folguera a Sant Gervasi

Elsa Artadi, president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona | @EP





La presidenta de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi , ha demanat a l'Executiu municipal que "rescati el projecte de reforma" del tram comprès entre les places Molina i Joaquim Folguera , al districte de Sant Gervasi. En declaracions davant dels mitjans juntament amb el portaveu del grup, Jordi Martí , Artadi ha defensat que aquest projecte s'havia pactat amb els veïns i està "aturat dins d'un calaix des de fa set anys, quan els comuns van accedir a l'alcaldia", recull un comunicat aquest dissabte.





Artadi, Martí i altres membres de la formació han enganxat cartells a algunes portes d'edificis de la zona amb la frase 'J unts defensem la reforma del carrer Balmes ' ('Junts defensem la reforma del carrer Balmes'). Als seus ulls, retardar la reforma "condemna el veïnat de Sant Gervasi a més soroll, accidents i contaminació", mentre que el que necessita són voreres més amples, arbres i soterrar el cablatge elèctric.





Ha sostingut que durant els últims set anys l'espai "s'ha anat degradant i es produeixen accidents", sobretot de persones grans que ensopeguen, i ha lamentat que no hi hagi pas per a cadires de rodes ni per a cotxets de nadons.