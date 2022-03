Parera (Valents) reclama 'unitat constitucionalista' al primer Congrés de la formació

Primer congrés de Valents | @EP





La presidenta de Valents, Eva Parera , ha demanat aquest dissabte "unitat constitucionalista" davant de la falta de valentia que veu per governar i perquè, segons ella, és l'única manera que l'independentisme passi a l'oposició. En la seva intervenció al primer congrés de la formació, ha sostingut que "els partits constitucionalistes han vingut a guanyar vots, però no a governar", i els ha acusat de practicar la política del 'no' i de la confrontació.





Ha assegurat que Valents "no tanca les portes a ningú" i que ha tingut adhesions del PSC, PP, Cs i Vox , algunes de les quals ha afirmat que es faran públiques les properes setmanes.

Per això, ha erigit el seu partit com la formació "antisistema sense complexos" en contraposició als que ha acusat de vendre vots per interessos partidistes.





El secretari de comunicació, Joan López Alegre , ha considerat que si el procés independentista s'hagués culminat, ara Catalunya seria "com Bielorússia", i ho ha atribuït als vincles que veu entre l'independentisme i Rússia. "Valents és la constatació que la idea d'un sol poble, que és la mateixa que defensen Putin, Junqueras i Aragonès, a Catalunya ha fracassat", ha dit.