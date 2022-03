Inaugurats 32 habitatges cooperatius de la Marina del Prat Vermell, a Sants-Montjuic

Inauguració d'habitatges cooperatius a Marina del Prat Vermell | @EP





Veïns del barri barceloní de la Marina del Prat Vermell , al districte barceloní de Sants-Montjuïc , han inaugurat aquest dissabte la promoció dels 32 habitatges cooperatius de La Chalmeta.





La promoció ha estat impulsada per la cooperativa Llar Jove , a la qual el consistori ha cedit el terreny per 75 anys, ha recordat en un comunicat aquest dissabte. Veïns han visitat l'edifici i s'han organitzat activitats com ara un concert familiar i tallers infantils, i hi han acudit el regidor Marc Serra , entitats i associacions del barri i representants d'altres cooperatives d'habitatges de la ciutat.





Es tracta de la quarta promoció d'habitatge cooperatiu de Barcelona impulsat per l' Ajuntament i delegat en cooperatives, on ja hi viuen 85 unitats familiars.

Forma part del model de "covovienda" que impulsa el consistori i que es caracteritza per la vida comunitària i autoorganització de les persones que integren en cooperatives, i l'Ajuntament mai no perd la seva titularitat pel que evita la privatització dels habitatges.





L'Executiu municipal ha reivindicat que es troben "molt a prop del final" les obres de dues promocions més, una a la Barceloneta i una altra a Nou Barris, que sumen 37 habitatges més.