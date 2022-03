Sánchez (Junts) aposta pels micropobles per "restablir l'equilibri territorial"

Jordi Sánchez, secretari general de Junts | @EP





El secretari general de Junts , Jordi Sànchez , ha apostat per "restablir l'equilibri territorial", posant especial atenció sobre els micropobles. Ho ha dit en declaracions davant dels mitjans per la convenció municipalista de Junts a Guissona aquest dissabte, en què ha posat l'accent sobre els municipis que tenen "dificultats estructurals per tenir el futur garantit".





Ha insistit que Junts vol centrar-se en els municipis "castigats" per la falta d'infraestructures i la despoblació, en què pretenen instaurar polítiques d'habitatge.





Ha advocat per rehabilitar habitatges per recuperar la presència de les persones joves i brindar-los oportunitats "a partir de noves infraestructures digitals".





Per això, s'ha compromès a portar la fibra òptica a tot el territori "com a element fonamental", així com apostar pel transport públic, i destacat el paper de les diputacions, que disposen dels recursos per fer-ho, en les paraules.