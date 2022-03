Erdogan parlarà amb Putin per demanar-li que posi fi a la guerra

Recep Tayyip Erdogan, president de Turquia | @EP











El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan , parlarà demà per telèfon amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, per insistir-lo que posi fi a la guerra i negociï per resoldre el conflicte d'Ucraïna, ha informat aquest dissabte el Govern turc.





"Partim del principi que cal respectar la integritat territorial i unitat política d'Ucraïna en el marc del dret internacional. Les preocupacions, inquietuds i exigències expressades per Rússia s'han d'avaluar i resoldre negociant, no mitjançant la guerra", va dir als mitjans el portaveu de la Presidència, Ibrahim Kalin.





"El nostre president va parlar ahir amb (el president ucraïnès, Volodímir) Zelenski i el primer ministre britànic (Boris Johnson); avui amb el primer ministre del Canadà (Justin Trudeau) i la Unió Europea, i demà parlarà amb Putin, i continuarem insistint a el mateix missatge", va dir Kalin.





El portaveu ha recordat que Erdogan "té molt bones relacions tant amb Putin com amb Zelenski" i que ja havia deixat clar que Turquia no podrà trencar ni amb Rússia ni amb Ucraïna, per això és un país en bones condicions per mediar en el conflicte.