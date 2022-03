El servei secret ucraïnès hauria assassinat a un dels membres de la delegació negociadora ucraïnesa per traició

Soldats de l'exèrcit ucraïnès | @EP







El servei secret ucraïnès (SBU) ha matat un dels membres de la delegació negociadora ucraïnesa que es va reunir recentment amb una delegació russa per provar d'aconseguir un acord i que ha estat identificat com Denis Kireev, acusat de traïció.







Kireev hauria rebut un tret estant sota custòdia, segons ha informat el diari ucraïnès 'Pravda' en la seva edició digital citant fonts polítiques d'alt nivell en una informació que no han confirmat les autoritats.





"Ja és mort", ha explicat la font que ha citat 'Pravda', que assenyala que Kireev estaria incriminat per "proves clares de traïció" com converses telefòniques. "Era un agent. Ja saps per què moren els agents", ha apuntat una altra font que ha citat 'Pravda'.





Krieev va participar en les negociacions celebrades el 28 de febrer a Hòmel, a la frontera entre Ucraïna i Bielorússia. Krieev era banquer i entre el 2010 i el 2014 va ser primer vicepresident del banc Oschadbank, tot i que es desconeix en concepte de què va participar en la delegació ucraïnesa.