Aterra a Barcelona un vol amb 227 ciutadans ucraïnesos

Vol amb 227 persones ucraïneses aterrant a l'Aeroport de Barcelona-El Prat | @EP





El Govern i l'aerolínia Vueling han traslladat des d' Ucraïna aquest dissabte 227 persones ucraïneses , la majoria dones i menors --set dels quals són nadons i cap no acompanyat--, en què ha estat el primer vol d'aquest tipus que aterra a l' aeroport de Barcelona-El Prat.







En declaracions davant els mitjans, la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay , ha explicat que es tracta d'un ' rescue flight ' (vol de rescat), que traslladava turistes ucraïnesos que es trobaven a Espanya cap a Varsòvia oa prop de la frontera ucraïnesa i que, a la tornada, s'ha omplert amb persones que tenen familiars al país.





Gay ha assegurat que els nouvinguts estan sent atesos per un equip del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions , "especialment" els nens, en un moment excepcional per la invasió russa d'Ucraïna. Ha apostat per "coordinar l'acollida de refugiats de manera exemplar i rigorosa", i ha assegurat que vols com aquest es podrien repetir els propers dies, ja que el Ministeri ha posat en marxa un pla de contingència perquè les comunitats autònomes coordinin operatius semblants.





Ha insistit que "tota la societat en conjunt ha de ser conscient de la importància d'anar coordinats" i ha apel·lat a la unitat de la comunitat internacional.