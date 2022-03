Von der Leyen després de reunir-se amb Sánchez: "La democràcia cal defensar-la sigui com sigui"

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea i Pedro Sánchez, president del Govern en una reunió | @EP





La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen , ha traslladat el president del Govern, Pedro Sánchez , que, en aquest moment "decisiu" després de la invasió de Rússia a Ucraïna , "Espanya sap que la democràcia és una cosa que no té preu " i que cal "defensar sigui com sigui".





"Pedro, aquesta guerra desencadenada per Putin és una lluita de les nostres democràcies contra l'autocràcia. És un moment decisiu, Espanya sap que la democràcia és una cosa que no té preu i que hem de defensar sigui com sigui", ha sentenciat Von der Leyen.





Així ho ha manifestat aquest dissabte la presidenta de la Comissió Europea en una declaració institucional des del Palau de la Moncloa , on ha comparegut amb Sánchez després de la reunió que tots dos han mantingut ia la qual també han assistit la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera .





Durant la reunió, Sánchez ha transmès a Von der Leyen el "compromís ferm" del Govern espanyol amb la unitat europea i amb l'aplicació de les sancions econòmiques a Rússia , així com el seu compromís de seguir transmetent ajuda humanitària a Ucraïna i la seva total disposició a acollir refugiats.

"Pot comptar amb nosaltres", ha assegurat el president de l' Executiu durant la seva intervenció a la compareixença posterior a la reunió amb la líder europea.