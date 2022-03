La Fiscalia comença a recopilar informació sobre causes relatives a oligarques i mafiosos russos a Espanya

Vladimir Putin, president de Rússia | @EP





La Fiscalia General de l'Estat està recopilant informació dels procediments que ha dirigit relatius a ciutadans de nacionalitat russa, entre els quals hi ha oligarques i membres de la màfia, en casos de corrupció o d'organització criminal els últims anys a Espanya.

També recull dades relacionades amb ciutadans russos sobre els quals posseeix informació d'activitats delictives al seu país d'origen encara que no estiguin formalment investigats.





Fonts del Ministeri Públic han assegurat que estan organitzant la informació sobre les causes en què figuren almenys un centenar de ciutadans de nacionalitat russa amb la intenció de tenir una idea global del volum de procediments que s'han seguit a Espanya. Han precisat, però, que no es pot parlar d'una llista. Segons ha conegut Europa Press, fiscals ja han començat a aportar la informació requerida.





Les fonts consultades han recordat que els assumptes rellevants a la Fiscalia sempre es monitoritzen i que en aquest cas s'està parant atenció a les causes vinculades amb ciutadans russos. El moviment del Ministeri Públic coincideix amb la guerra d'ocupació que el Govern de Vladímir Putin duu a terme a Ucraïna i amb les sancions que la Unió Europea i diferents països estan aplicant al Kremlin ia oligarques russos.





Fonts fiscals han recordat que a Anticorrupció consten les causes que s'han dirigit contra l'oligarca rus Mikhaïl Fridman per la venda de DIA i la situació de fallida de l'empresa espanyola Zed WorldWide . Aquesta mateixa setmana, l'empresari va dimitir del càrrec com a membre del consell del vehicle inversor LetterOne, titular de la cadena de supermercats, després que fos sancionat per la Unió Europea .





Així mateix, a la Fiscalia Especial es recullen procediments en què apareix el nom de l'exprimer fiscal general adjunt de Rússia Alexander Bastrykin i del també exfiscal Igor Borisovich Soboleski . Contra aquest últim, Anticorrupció va arribar a demanar el 2015 una ordre de detenció internacional per la seva presumpta vinculació amb una xarxa mafiosa investigada en el marc de l'operació Troika .





Aquesta macro operació policial va ser considerada en el seu moment com el cop més gran a la màfia russa a Espanya. La Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar llavors penes de presó per delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals al cap Gennadios Petrov i els seus principals lloctinents: Alexander Ivanovich Malyshev i Olga Solovyeva.





El Ministeri Públic considerava que els investigats en aquesta xarxa mafiosa integraven una estructura que hauria blanquejat grans sumes de diners procedents de la comissió d'assassinats, pallisses per encàrrec, contraban o tràfic de drogues. Haurien comptat per això amb assessoria jurídica, comptable i fiscal, així com amb serveis de traductors per a aquestes activitats.





Fonts de la Fiscalia General de l'Estat han indicat que també s'estan analitzant totes les situacions que puguin tenir repercussions en l'àmbit de la justícia, com ara els possibles efectes transnacionals o les extradicions, que poden ser objecte d'atenció per estudiar-ne les implicacions des de el pla estrictament jurídic.





Pel que fa als casos d'extradició de ciutadans russos reclamats pel Kremlim , fonts de l' Audiència Nacional han confirmat que de moment no es poden materialitzar com a conseqüència de la prohibició de vols en les dues direccions adoptades pels governs després de la invasió de Rússia a Ucraïna.