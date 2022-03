El Linfedema, una malaltia crònica descuidada

Llaç rosa en suport a les persones que pateixen càncer de mama | @EP





El dia 6 de març sempre se celebra un dia molt especial. És el Dia Internacional del Linfedema , amb l'objectiu de divulgar a la població la importància de prevenir i maneig del limfedema, catalogada com una malaltia crònica que afecta principalment pacients amb càncer de mama. Ja fa més de 14 anys que se celebra aquest dia per part d'associacions de pacients de diversos llocs del món. Pocs anys després, el 2013, s'establia el Dia Internacional del Linfedema al Congrés Internacional de Limfologia.





QUÈ ÉS EL LIMFEDEMA?

El Linfedema és una malaltia crònica que es genera com a conseqüència del tractament quirúrgic del càncer de mama, caracteritzada per una acumulació anormal d'íquid i macromolècules als teixits tous, a causa d'una alteració de la capacitat de transport del sistema limfàtic al roganisme. Un dels símptomes d'aquesta malaltia és que es produeix un increment de la mida del braç, producte de la retenció de líquids que es general a l'espai que hi ha entre la pell i la capa que recobreix els músculs, que s'anomena aponeurosi . Un altre dels símptomes són la sensació de pell tirant, disminució de la flexibilitat en articulacions compromeses o canvis de la sensibilitat i la temperatura de la zona afectada.





Per evitar que es converteixi en una malaltia greu, cal prevenir l'acumulació de líquid, tenint en compte algunes de les recomanacions següents:

- Els pacients han d'evitar cops i ferides al braç

- Evitar la calor excessiva

- Utilitzar accessoris i roba que no ocasionin compressió a la zona afectada

- No fer esforços físics

- Protegir la pell del sol i hidratar-la.





La manera més encertada d'abordar aquesta malaltia rau en la prevenció i el tractament precoç. És de vital importància l'aplicació de campanyes de prevenció, sensibilització i educació a la població, amb informació sobre els símptomes, factors de risc, mesures de prevenció i tractament del limfedema.





Aquesta malaltia afecta entre 140 i 250 milions de persones a tot el món i és una patologia a la qual no se li atorga la importància que es mereix. La filària és la causa més important de limfedema als països del tercer món, però als països desenvolupats la causa principal són els tractaments del càncer i suposen el 90% de tots els limfedemes.





Sobre la incidència de limfedema a Espanya no hi ha dades globals. A Europa occidental s'estima que és de 1,44/1000 habitants . Un estudi realitzat a Londres mostra una incidència de 1,33/1000 habitants, cosa que iguala les xifres a les úlceres venoses. I a Alemanya 4,5 milions de persones presenten limfedema.





La cura a les persones que pateixen limfedema a la sanitat pública no és la millor actualment. De fet, així ho ha denunciat Compromís aquesta setmana a les Corts Valencianes . El partit polític valencià ha registrat una iniciativa adreçada a la Comissió de Sanitat i Consum perquè el Govern d'Espanya inclogui a la cartera de la sanitat pública els tractaments necessaris per als pacients que pateixen limfedema, flebedema o lipedema.





També s'ha reclamat que els tractaments per als pacients que pateixen aquestes malalties siguin finançats i que s'incrementi la cobertura a peces ortopèdiques i articles diaris com a mitges o mànigues. Mónica Álvaro , portaveu adjunta de Compromís a les Corts, ha apuntat que es tracta de "patologies aparentment molt semblants entre elles i que estan greument infradiagnòsticades i afecten principalment dones i els seus sistema limfàtic".