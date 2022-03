Elx-Barça: Oportunitat per escalar a la tercera posició

Frenkie De Jong a un Barça-Elx | @EP





El Barça arriba a la jornada 27 de La Lliga Santander al millor estat de forma de tota la temporada. L'equip de Xavi Hernández porta 10 partits seguits sense perdre, 9 fora de casa. L'equip disputa aquest diumenge a les 16:15 el seu partit a l' Estadi Martínez Valero contra l' Elx . La plantilla arriba a la trobada després d'una setmana neta de compromisos. Tot indica que el tècnic no farà rotacions i apostarà pels jugadors titulars.





El conjunt presidit per Joan Laporta es troba en el moment just per confirmar-ne el creixement. Els propers 5 partits ( Elx, Galatasaray, anada i tornada dels vuitens de l'Europa League, Osasuna i Reial Madrid ) seran claus per determinar fins on pot arribar l'equip aquesta temporada.





Respecte a l'equip que pot posar Xavi Hernández d'inici, en porteria continuarà apostant per l'alemany Marc-André Ter Stegen ; en defensa estarà Dani Alves al lateral dret, Jordi Alba a l'esquerre i la parella de centrals la formaran Araujo i Piqué ; al centre del camp hi haurà el capità Busquets , i els seus escuders podrien ser De Jong i Pedri ; a la part davantera hi haurà Adama Traoré , Aubameyang i Ferran Torres . Tot sembla indicar que encara que Dembelé va fer un magnífic partit contra l'Athletic, tornarà a partir des de la banqueta.