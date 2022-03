Feijóo traslladarà a Sánchez el seu pla per marginar VOX i Unidas Podemos

Alberto Núñez Feijóo, president de la Xunta de Galícia | @EP





Alberto Núñez Feijóo li traslladarà a Sánchez en els propers dies les seves intencions sobre pactes electorals que són els mateixos que fa a Galícia fins i tot abans de ser president de la Xunta . Pel líder gallec, "sempre ha de governar la llista més votada". El que sembla ser el nou líder del PP , li proposarà aquesta opció a Sánchez amb la intenció de marginar VOX i Unidad Podemos i no haver-ne de dependre segons informa Vozpópuli.





Per fer-ho, després de qualsevol tipus d'eleccions, la llista més votada hauria de governar gràcies a l'abstenció de l'altre gran partit. Segons Feijóo , si això s'hagués realitzat des de fa molts anys, "s'hauria evitat la situació que tenim actualment" i per això la fragmentació que existeix avui dia al Congrés dels Diputats i la distància tan gran que hi ha en entesa entre PSOE i PP .





La propera cita electoral es produirà a Andalusia i el 2023 les autonòmiques. I és per això que Feijóo ha volgut fer la seva oferta a Sánchez . Des de l'entorn del futur líder del PP, “nosaltres ja vam proposar, a nivell nacional, aquest acord perquè governés la llista més votada el 2014 però el van rebutjar. Aquest problema de ser la llista més votada i no governar no només ho teníem nosaltres sinó també ells".





Per aquests motius, Alberto Núñez Feijóo proposarà a Sánchez aquest pacte per a les properes eleccions andaluses i autonòmiques perquè governi la llista més votada. Segons el PP , "El PSOE té més arguments a favor per acceptar-ho". Tot i així, l'entorn de Feijóo admet que “el tacticisme del president pot anar per altra banda”.