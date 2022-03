En perill la Cimera de l'OTAN si Podem segueix al Govern

Pedro Sánchez, president del Govern i Jens Stoltenberg, president de l'OTAN | @EP





La cimera de l' OTAN que s'hauria de fer a Madrid els dies 29 i 30 de juny podria estar en perill. Primer, perquè hi ha un desconeixement del que pugui passar a Ucraïna ia Europa d'aquí a finals de juny; i en segon lloc, perquè la presència de ministres de Podem al Govern d'Espanya podria ser un obstacle perquè se celebrés la Cimera Atlàntica a Espanya .





Aquestes incògnites es produeixen després que les ministres d' UP , Ione Belarra i Irene Montero s'hagin posicionat en contra d'enviar "armes ofensives" a Ucraïna . A més, han criticat l' OTAN pel seu eslògan ' NO A LA GUERRA ' i tampoc no van estar d'acord amb algunes de les sancions que van acordar els països de la Unió Europea a Rússia justificant que només s'haurien de limitar els oligarques.





Cal recordar que el passat dia 28 de febrer, Pedro Sánchez es va oposar que Espanya enviés directament 'armes ofensives' a Ucraïna acceptant les pressions internes d' UP encara que es va mostrar favorable a l'enviament d'armes a Ucraïna a través d'un fons de la Unió Europea . Un dia després el discurs de Josep Borrell, Alt Comissionat de la Seguretat i de la Política Exterior de la UE , en què va dir: 'ningú pot posar al mateix peu d'igualtat l'agredit i l'agressor. I ens recordarem d'aquells que en aquest moment solemne no estiguin al nostre costat' va posar Sánchez en l'obligació de rectificar anunciant que Espanya també enviaria armes a Ucraïna









Per aquests motius, i amb la discrepància que sembla evident dins el si de Govern entre el costat socialista i el costat d' Unidas Podemos , les properes setmanes es podrà confirmar si finalment se celebra la Cimera Atlàntica a Madrid els dies 29 i 30 de juny o, per contra, la presència d' Unidas Podemos al Govern provoca la suspensió d'aquest esdeveniment.