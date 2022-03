El PSC aposta per un servei de formació prelaboral per a dones vulnerables

Dona fent tasques administratives | @EP





El PSC aposta per crear un servei de "formació prelaboral" per a dones en situació de vulnerabilitat que no reuneixen els requisits per accedir a cursos de formació habituals per facilitar-ne la inserció al mercat laboral.





Els socialistes ho han proposat coincidint amb el 8M a través d'un Pla de formació per a dones en situació de vulnerabilitat, elaborat pels diputats al Parlament Gemma Lienas i David González i que afirma que aquest servei podria cobrir el primer any la formació prelaboral de 400 dones.





Lienas ha destacat que les dones en situació de vulnerabilitat té perfils molt dispars, però alhora comparteixen característiques que els impedeixen accedir a cursos de formació, com no tenir competències digitals, de manera que "aquestes dones estan a terra de ningú" en declaracions a Europa Press . El document cita com a exemples de dones en situació de vulnerabilitat a víctimes de violència masclista; dones de més de 50 anys que mai no han tingut una feina remunerada; migrades sense formació o sense possibilitat d'homologar-la; dones provinents del tràfic de persones, i dones en situació de prostitució, entre d'altres perfils.





La diputada ha assegurat que només entitats sense ànim de lucre ofereixen cursos destinats a dones en aquesta situació, quan és una cosa "del que el Govern s'ha d'ocupar, almenys organitzant-ho", marcant les directrius per a les entitats i evitant una situació de desordre i atomització que Lienas veu actualment.





La també escriptora, que preveu interpel·lar el Govern sobre aquest assumpte al ple del Parlament per promoure després una moció que votin la resta de grups parlamentaris, ha advertit que aquest servei no s'ha de contemplar "com una despesa, sinó com una inversió", en facilitar la inserció de dones al mercat laboral.