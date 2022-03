Forn, pastes, cervesa i alcohol són els sectors més afectats per la guerra d'Ucraïna

Forn @ep





La producció de farina, fleca, pastisseria i pastisseria, pastes alimentàries, producció de malt i cervesa i producció de begudes espirituoses , i també la de pinsos compostos, són els sectors més afectats per la reducció de cereals procedents de Rússia i Ucraïna , amb les implicacions que això pot tenir a tot el sector ramader, segons l'Observatori Sectorial DBK d'Informa, filial de Cesce.





Rússia i Ucraïna tenen una producció important de blat, blat de moro i ordi i els cereals constitueixen la quarta partida més rellevant en les importacions espanyoles d'aquests dos països i el 17% sobre el total nacional d'importacions de cereals.





D'Ucraïna també arriben olis i greixos vegetals per un valor de 450 milions d'euros.





Els efectes de la guerra, segons l'anàlisi, poden arribar a ser rellevants als principals sectors d'activitat de l'economia espanyola malgrat la importància limitada de les relacions comercials d'Espanya amb Rússia i Ucraïna, que suposen el 2,2% de les importacions i el 1% de les exportacions.





" Les sancions imposades a Rússia per diferents països estan reforçant les tensions en els preus de determinats productes i matèries primeres , després d'uns mesos de pujades significatives, penalitzant en gran mesura els resultats de les empreses a nombrosos sectors", ha explicat el director de l'Observatori Sectorial DBK d'Informa, Juan Ortín.





Es tracta de dos mercats amb una important producció de carburants, cereals i productes siderúrgics i metal·lúrgics.





Segons l'anàlisi, transport de viatgers i mercaderies es veu especialment amenaçat per la pujada del preu dels carburants , al que se sumen indústries amb processos de producció intensius en energia com siderúrgia, química, metal·lúrgia no fèrria, gasos industrials, rajoles i rajoles, productes minerals no metàl·lics i paper.





Les principals importacions espanyoles de Rússia són la refinació de petroli, el cru i el gas natural, que sumen el 80% del total.





Automoció, fabricació de maquinària, electrodomèstics i electrònica poden patir també l'augment de preus en aquests materials per la guerra, que afegirien a l'encariment de les primeres matèries que porten mesos suportant.





Les importacions espanyoles de ferro, acer i ferroaliatges procedents de Rússia i Ucraïna van sumar prop de 420 milions d'euros el 2021.





SECTORS AFECTATS PER LA CAIGUDA DE LES EXPORTACIONS A RÚSSIA I UCRANIA





Així mateix, divuit sectors d'activitat superen els 50 milions d'euros de facturació en aquests dos mercats, dels quals només 10 estan per sobre dels 80 milions d'euros, acumulant més de la meitat de les vendes a aquests dos països.





Confecció de peces de vestir és el més afectat, ja que suposa el 13% de les exportacions el 2021, amb 375 milions d'euros, per la puixant presència de les principals cadenes de moda espanyola (Inditex, Mango o Tendam) a la zona.





Vehicles de motor, per la seva banda, representa el 9% de les vendes, 273 milions, i s'hi pot afegir el 3%, 89 milions, que suposa l'activitat de components d'automoció (la dècima més important). Algunes de les principals multinacionals espanyoles de components tenen presència directa a la zona.





La resta dels 10 sectors amb més pes són: química bàsica (127 milions d'euros), sabons i productes de neteja (117 milions), productes de cautxú (96 milions), minerals metàl·lics no ferris (110 milions), maquinària d'ús general (98 milions), productes ceràmics per a la construcció (97 milions) i fruites i hortalisses (97 milions).





Finalment, els prop de 134.000 turistes que van arribar a Espanya des de Rússia el 2021 van suposar una participació poc rellevant al total, el 0,4% dels visitants i el 0,7% de la despesa realitzada. El cas d'Ucraïna és marginal.