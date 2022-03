Illa (PSC) recorda que 'la política d'exteriors correspon al president del Govern'

Salvador Illa, líder del PSC | @EP





El líder del PSC, Salvador Illa , ha destacat que l'acord de coalició “estipula de manera clara que la direcció de la política exterior correspon al president del Govern ”, Pedro Sánchez .

Així ho ha manifestat aquest diumenge Illa en arribar a la reunió del Comitè Federal del PSOE , que se celebra a la seu madrilenya de Ferraz , en ser preguntat per les diferències al Govern per temes com l' enviament d' armes a Ucraïna .





"L'acord de coalició estipula de manera clara que la direcció de la política exterior correspon al president del Govern i crec que és el que està fent que és el que correspon", ha sentenciat. Pel que fa al Comitè Federal, Illa ha indicat que, en un moment "excepcional", els socialistes catalans acudeixen a manifestar el seu suport al secretari general del PSOE i president del Govern , Pedro Sánchez .





Així, ha ressaltat que és moment de “tenir clares les idees, de tenir clar on correspon estar”. "Venim a traslladar aquest missatge de suport a la tasca de Sánchez i per mostrar l'orgull per la tasca de Josep Borrell com a alt representant de la Unió Europea ", ha afegit.