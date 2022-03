CaixaBank presenta els resultats i el dividend al comitè consultiu d'accionistes

Comitè consultiu d'accionistes de CaixaBank @EP







El conseller delegat de CaixaBank , Gonzalo Gortázar , s'ha reunit amb els membres del comitè consultiu d'accionistes del banc per presentar-los els resultats de l'any 2021 i la proposta de retribució a l'accionista, així com comentar la situació de CaixaBank al sistema financer espanyol després de la fusió amb Bankia .





El directiu ha ressaltat que la posició de partida de CaixaBank en el moment actual us permetrà aprofitar les oportunitats que puguin sorgir en els propers anys. En aquest sentit, ha apuntat que estan treballant per "definir les línies estratègiques de l'entitat per afrontar el futur".





Durant la trobada, Gortázar ha posat en valor que CaixaBank va realitzar el passat exercici la "exitosa execució" de la integració de Bankia i va millorar la seva posició de fortalesa financera, cosa que li permet seguir donant suport a famílies i empreses i normalitzar la política de remuneració al accionista. "Malgrat el temps i l'esforç que hem hagut de dedicar a aquesta integració, també hem complert els objectius que ens havíem marcat en termes d'activitat comercial, fortalesa financera i compte de resultats", ha assegurat.





CaixaBank tornarà a la seva tradicional política de dividend en efectiu per al 2021. "A més, de cara a l'exercici 2022 tenim la intenció de distribuir entre un 50% i un 60% del benefici i executar un programa de recompra d'accions", ha explicat Gortázar . Finalment, el conseller delegat ha agraït als membres del comitè consultiu d'accionistes la seva participació en aquest òrgan, "que permet l'acostament entre la companyia i la base accionarial, i una millora constant de la comunicació, alhora que afavoreix la transparència".





Els membres del comitè consultiu també s'han reunit amb el director financer de CaixaBank, Javier Pano , que ha aprofundit els resultats econòmics de l'entitat el 2021, i han participat en una sessió de treball amb el director d' Acció Social de la Xarxa, Raul Marqueta , que ha presentat els principals projectes en els quals col·labora CaixaBank.





El comitè consultiu d‟accionistes té com a objectiu proposar, fomentar i valorar accions i canals de comunicació per millorar el diàleg entre l‟entitat i els seus accionistes. Està format per membres representatius de la base accionarial i la permanència màxima és de tres anys, per la qual cosa anualment se'n renova una part.