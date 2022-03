Aragonès reitera el compromís del Govern amb els refugiats ucraïnesos

Pere Aragonès, president de la Generalitat al Parlament | @EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , s'ha compromès a "acollir tothom que fugi d'una guerra que ningú no vol", en referència a la invasió russa d' Ucraïna .

En un article a ' La Vanguardia ', aquest diumenge, el president de la Generalitat ha insistit que “ Catalunya tornarà a demostrar la seva enorme solidaritat, la seva enorme humanitat”, acollint els refugiats ucraïnesos.





Ha assegurat que la invasió ha suposat enterrar el món tal com es coneixia fins ara, ja que es tracta de l'"agressió més seriosa cap als valors essencials de l'europeisme", entre ells la pau, la democràcia i el respecte als drets humans. Aragonès ha lamentat que Europa està sumida en una gran sacsejada geopolítica, econòmica, social i emocional, i ha sostingut que aquesta invasió no és un fet aïllat, sinó que forma part del "projecte de recuperació d´un pas imperial mitificat sobre el qual Vladimir Putin ha construït la seva figura”.





Ha demanat diferenciar el poble rus del seu Govern , que pretén el control social mitjançant l'autoritarisme, i ha advertit que Rússia vol "imposar un nou ordre internacional, enfortir la seva posició sota l'amenaça directa de prendre accions militars".





Als seus ulls, cal prioritzar "sempre la via diplomàtica per evitar i resoldre els conflictes, però sent conscients que en darrera instància" hi ha l'obligació de cooperar en la defensa del sistema democràtic. "Una amenaça directa a la Unió Europa és una amenaça directa a Catalunya ", ha conclòs, i s'ha compromès a donar suport a totes les accions consensuades per la Unió que tinguin l'objectiu d'aturar la guerra i preservar la independència i democràcia ucraïneses.