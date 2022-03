Convocatòria per a projectes 'd'interès pública o social' amb 900.000 euros

Cartell de la convocatòria de subvencions 'Enfortim l'Economia Social i Solidària (ESS)' | @EP





L' Ajuntament de Barcelona ha llançat la sisena edició de la convocatòria de subvencions ' Enfortim l'Economia Social i Solidària (ESS) ', amb un pressupost de 900.000 euros i l'objectiu d'impulsar projectes “d'interès públic o social” per a la ciutat.





Els projectes, que hauran d'anar enfocats a reactivar i enfortir les empreses i les organitzacions de l'ESS, s'hauran de presentar entre el 8 de març i el 7 d'abril, ha informat el consistori en un comunicat aquest diumenge.





Les subvencions poden arribar a ser de fins al 80% del projecte i els imports màxims van des dels 6.000 euros per a les iniciatives de formació als 40.000 per a projectes de desenvolupament i enfortiment d'ecosistemes i clústers cooperatius.





La novetat principal d'aquest any és la creació d'una nova modalitat pensada per impulsar projectes i accions de cooperació entre diferents actors per al desenvolupament de projectes de l' Estratègia Ciutat 2030.





Independentment d'aquesta línia de subvencions, aquest tipus d'entitats i empreses podran accedir a una altra convocatòria, i l' Ajuntament n'ha destacat l'augment a Catalunya durant els darrers 10 anys.