ERC insisteix que les comunitats no hagin de tornar les ajudes directes no executades

Gabriel Rufián, Portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats | @EP





ERC vol que el Congrés dels Diputats pressioni el Govern perquè permeti que els fons per a ajudes directes a empreses afectades per la pandèmia no executats puguin continuar sent utilitzades per les comunitats autònomes.





Per això, aquesta formació ha registrat una proposició no de llei al Congrés , per al seu debat i votació a la Comissió d'Afers Econòmics i Transformació Digital. Hi exigeixen modificar el decret d'ajudes directes perquè el saldo no executat per les comunitats no hagi de ser reintegrat al Tresor Públic i pugui ser utilitzat per aquestes administracions per a noves mesures de suport a la solvència ia la competitivitat de les empreses.





Es tracta d'una reclamació àmpliament compartida pels grups de l'oposició, tant a esquerra com a dreta, que han exigit al Govern flexibilitzar les condicions per atorgar els ajuts i ampliar els terminis d'aquest programa de suport.



I és que el saldo no executat ni compromès abans del 31 de desembre passat ha de ser reintegrat al Tresor Públic durant el primer semestre de l'any. En la seva iniciativa, ERC recorda com els "rígids criteris" per a la concessió d'ajudes "van provocar autèntiques injustícies" per quedar fora empreses realment afectades per la crisi però pertànyer a sectors no inclosos en la primera llista que va aprovar el Govern .





Posteriorment, les comunitats van ser habilitades per un altre decret a ampliar el llistat, però esgrimeix que van romandre altres criteris que, segons ell, han "dificultat enormement" l'execució dels fons, limitant-ne l'execució.