Concentració a Barcelona per demanar l'abolició de la prostitució

Concentració a Plaça Sant Jaume a Barcelona | @EP





Un centenar de persones, segons xifres de l'organització, s'han concentrat aquest diumenge a les 12 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra la prostitució, la pornografia i la gestació subrogada, en un acte que han qualificat com la alternativa a la manifestació del 8M .





Les participants han sostingut pancartes davant de l' Ajuntament de la ciutat amb missatges de ' La prostitució no és l'oci dels homes, és l'esclavatge de les dones ', ' Ni persones menstruants ni cossos gestants, femelles humanes ', ' El gènere perpetua la opressió sexual ' i ' El porno és la teoria, la violació és la pràctica '.





Han cantat a l'alcaldessa de Barcelona ' Colau, escolta, les nostres filles no volen ser putes ', ' Ser dona no és un sentiment ', ' Amb o sense bitllets, violadors amb grillons ', ' Abolicionisme veritable feminisme ' i ' No són transfòbia els nostres ovaris '.





Entre les organitzacions que han participat a la concentració hi ha el Front Abolicionista, Feministes Al Congrés i Partit Feminista d'Espanya . Durant la concentració s'ha llegit un manifest a favor de l'abolició de la prostitució, la pornografia i contra la gestació subrogada i la Llei Trans.