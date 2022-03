La preinscripció escolar comença diluís a Catalunya

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya | @EP





La preinscripció escolar a Catalunya per al curs 2022-2023 començarà aquest dilluns per als alumnes deducació infantil i primària, i serà telemàtica. Per als alumnes d' ESO , el tràmit estarà disponible el 9 de març , i en tots els casos el termini acabarà el 21 de març.

A Batxillerat , en canvi, la preinscripció es farà del 20 al 26 d'abril, ia Formació Professional (FP) s'han establert dos terminis: per a l'alumnat que ara cursa quart d'ESO, de 20 al 26 d'abril , i per al resta dalumnat, del 17 al 23 de maig.





Els cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà tenen un termini específic ( del 17 al 23 de maig ), com els de grau superior d'aquests àmbits ( del 25 al 31 de maig ). Finalment, els ensenyaments esportius tenen un primer període de presentació de sol·licituds del 2 al 23 de maig.





El proper curs s'ofereixen 3.113 grups a P3 , 25 més que aquest curs malgrat el descens demogràfic previst de 3.474 alumnes, situant el total estimat en 57.871,: 58 grups més a la pública i 33 menys a la concertada.





A primer d'ESO s'ofereixen 2.968 grups, 26 menys que els actuals (vuit menys a la pública i 18 menys a la concertada) amb una previsió d'alumnes de 81.503, 2.073 menys que aquest curs.