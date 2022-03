Aquest dilluns comencen les obres per unir el tramvia per l´avinguda Diagonal

Un operari fent millores a l'asfalt de Barcelona | @EP





L' Ajuntament de Barcelona començarà aquest dilluns les obres per unir el tramvia per l'avinguda Diagonal, que es faran de manera simultània en diferents àmbits de l'avinguda al tram comprès entre la plaça de les Glòries i el carrer Girona .





La unió del Trambaix i el Trambesòs permetrà fer desplaçaments entre la plaça Francesc Macià i la plaça de les Glòries sense haver de fer transbords. Les obres d'aquesta primera fase es preveu que durin 21 mesos i acabin a finals del 2023, amb l'objectiu que entri en funcionament durant les primeres setmanes del 2024 i que el 2026 s'hagi completat la unió.





Un cop entri en funcionament el primer tram, la previsió és iniciar les obres del següent, que comprèn la zona entre passeig de Sant Joan i la plaça Cinc d'Oros , el punt de confluència entre l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia .





Aquesta primera fase d'unió del tramvia comprèn un tram d'1,5 quilòmetres i les obres començaran de manera simultània als trams de Girona-passeig de Sant Joan , passeig de Sant Joan-Sardenya/Aragó, plaça Pablo Neruda, Marina-Castillejos i Castillejos-Badajoz.



Inicialment, les obres provocaran afectacions similars a les que hi ha des del novembre del 2020 a l'avinguda Diagonal per les obres d'ampliació del col·lector, el pas previ a la unió del tramvia, i que ha provocat desviaments de trànsit des d'aleshores en aquesta via.





A l'àmbit Glòries-Canòpia , la previsió inicial és ocupar espais de la plaça per on no circulen vehicles i es desviarà una línia de bus que actualment passa per davant del Disseny Hub Barcelona , que modificarà el seu recorregut per circular pel carrer Badajoz .





A l'àmbit de la Diagonal , entre els carrers Castillejos i Marina , s'ocuparan les calçades laterals, de manera que es retiraran dos cordons d'estacionament i es tallarà un carril de circulació a cada costat i només es mantindrà un carril de circulació operatiu a cada lateral.





A l'entorn de la plaça Pablo Neruda , s'habilitarà un carril addicional de circulació al carrer Aragó , entre els carrers Marina i Sardenya , i els cotxes que accedeixin des del carrer Marina hauran de continuar recte en sentit ascendent o desviar-se cap al carrer Aragó , i el pas de vehicles cap a l'avinguda de Diagonal quedarà tallat.





Per informar la ciutadania de les obres, l' Ajuntament ha convocat la comissió de seguiment del tramvia, diverses sessions informatives obertes al veïnat i reunions específiques amb escoles i eixos comercials de l'entorn.





A més, està enviant una carta informativa de l'inici i el desenvolupament de les obres a totes les porteries de l'avinguda Diagonal i entorns, distribuint avisos d'escala i comerços i ubicant torres informatives a diferents emplaçaments de l'avinguda.