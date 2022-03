Bolaños defensa que les sancions continuïn "fins que Putin retiri l'últim soldat"

Félix Bolaños, ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica





El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños , ha assegurat que les sancions econòmiques a Rússia continuaran "fins que Putin no retiri l'últim soldat" d'Ucraïna. En una entrevista al diari ' El Periódico ' aquest diumenge, ha afirmat que enviar armes a Ucraïna "no és una decisió fàcil" però que no fer-ho, en les seves paraules, seria deixar-los per ser massacrats.





Preguntat per si l'enviament de tropes està descartat, ha afirmat que ho està "per complet" tot i convenir que la guerra posa en joc els valors europeus. Ha sostingut que "els deliris de grandesa de Putin d´una gran Rússia s´han trobat al davant amb una gran Europa , perquè està unida i perquè és solidària amb el poble ucraïnès" i ha advocat per reforçar tots els mecanismes de col·laboració.





Respecte a altres temes, Bolaños també ha dit que no pot "comprometre cap data" per a la reforma del finançament autonòmic perquè, textualment, considera que no està a la mà sinó que requereix un acord ampli. També ha afirmat que la partida específica dels pressupostos de 300 milions per a inversions al País Valencià és "cosa que no s'havia fet mai i no s'ha fet amb cap altra comunitat".





Preguntat per la descentralització d'organismes de l' Estat que actualment són a Madrid , ha defensat que ja s'han aprovat uns criteris i que “Espanya és molt més que el seu capital”.