Putin es desentén de l'atac contra la planta nuclear de Zaporijia

Vladimir Putin, president de Rússia | @EP













El president rus, Vladímir Putin, ha acusat radicals ucraïnesos de l'atac del passat divendres contra la planta nuclear ucraïnesa de Zaporíjia, en un incident que va deslligar temporalment el pànic a una catàstrofe nuclear semblant a la de Txernòbil al 1986.





Putin ha garantit aquest dissabte al seu homòleg francès, Emmanuel Macron, que els nivells de radiació a la planta són "normals" i que ara mateix les instal·lacions estan sota control d'una força híbrida de guàrdies de seguretat russos i ucraïnesos. L'atac contra la planta, la més gran d'Europa, va provocar un incendi que posteriorment va ser controlat.





Prèviament Rússia havia assegurat que les operacions continuaven amb normalitat i ja havia acusat "sabotejadors" ucraïnesos de l'incendi, atribuït per Kíev a un atac amb projectils de l'Exèrcit rus. Putin va traslladar a Macron les seves impressions sobre la invasió d'Ucraïna a través d'una llarga conversa telefònica, gairebé dues hores, segons l'agència TASS, on l'atac contra la central va ocupar un paper predominant.





"Forces russes en cooperació amb l'unitat de guàrdia ucraïnesa i el personal continuen assegurant que la central nuclear opera amb normalitat, el fons radioactiu és normal, tots aquests fets han estat oficialment confirmats per l'OIEA. La seguretat física i nuclear de la central està ben protegida", ha declarat Putin a Macron.





Per la seva banda, Macron ha mostrat la seva "gran preocupació" pels "riscos per a la seguretat i les garanties nuclears" derivats de la invasió militar d'Ucraïna i ha demanat "mesures concretes" per respondre a aquesta situació, segons un comunicat que ha publicat l'Elisi després de la conversa. Així, ha dit que el mandatari "ha subratllat la necessitat abdoluta d'evitar qualsevol atemptat contra la integritat de les instal·lacions nuclears civils ucraïneses" i ha exigit "garantir la seva seguretat, segons les regles de l'OIEA i les propostes del seu director general (Rafael Grossi)".