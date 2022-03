El Barça segueix en ratxa i s'emporta la victòria a Elx (1-2)

El Barça disputa un partit contra l'Elx | @EP





El Barça s'ha endut els tres punts del Martínez Valero després de remuntar un partit que se li va posar molt amunt just abans d'arribar al descans. Fidel va ser l'encarregat de fer el primer i avançar els il·licitans que se'n van anar amb la moral pels núvols al vestidor. Un cop reprès el partit. m El fons d?armari del Barça va ser imprescindible per aconseguir la remuntada. Ferran Torres va situar l'empat al marcador després de ser el més llest de la classe i aprofitar una pilota morta a l'àrea. Minuts més tard, Memphis Depay va posar el segon gol al marcador després d'executar un penal que va haver de revisar l'àrbitre al VAR per unes mans d' Antonio Barragán.





Xavi Hernández va decidir fer rotacions a la davantera. Va deixar fora de la convocatòria Braithwaite , va donar descans a Ferran Torres ia Adama . Qui si va aconseguir un lloc a l'onze titular va ser Ousmane Dembelé . El mal temps que feia a Elx no va ser un impediment perquè el públic il·licità acudís i omplís l'estadi. El feu franjiverde va presentar un ple fins a la bandera. 30.000 goles van cantar 'a cappella' l'himne de l' Elx , que va ser solapat pels pocs aficionats del Barça , ubicats en un córner del Fons Nord , que es van arrencar amb el cant blaugrana.





Amb 48 punts , el Barça supera el Betis i es queda a set punts del Sevilla ia quinze del Reial Madrid , amb un partit menys. El lideratge és molt lluny però el club blaugrana continua mostrant símptomes de millora. Dijous, següent partit important. Serà al Camp Nou contra el Galatasaray a les 21:00h corresponent a l'anada dels vuitens de final de l' Europa League