Xavi Hernández: "És una meravella tenir aquests davanters"

L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha reconegut que té molta qualitat entre la seva plantilla i ha destacat la importància "vital" de la remuntada (1-2) aquest diumenge contra l'Elx, rival que els ha fet un "partidàs" però al qual han perdonat en moltes ocasions.

"L'Elx ha fet un partidàs, un camp molt difícil i una victòria vital per a nosaltres. Vas perdent un partit que no t'ho mereixes, estava contrariat, tenia l'esperança que podíem guanyar el partit atacant millor", ha dit en roda de premsa.

El conjunt culer ha deixat una bona imatge al Martínez Valero, la que ha tingut en els últims partits, però ha patit per afermar el 'Top 4'. Xavi ha explicat que a Gavi li ha tocat jugar d'extrem i el dibuix ha funcionat millor amb Ferran en el segon temps.

"No és la seva posició, Gavi s'ha vist d'extrem. Ferran ha generat moltes ocasions i he pensat que atacarien millor, generant superioritat. Hem generat moltes ocasions, cercant solucions per atacar de la millor manera possible", ha afirmat.

El tècnic del Barça ha reconegut que amb les arribades del mercat d'hivern té "una meravella" d'opcions, amb punts a la segona part des de la banqueta. "Em costa deixar a gent a la banqueta que no s'ho mereix. Ara tinc un ventall de possibilitats molt important. Estic encantat de tenir aquests futbolistes. És una meravella tenir aquests davanters", ha afirmat.

"Portem quatre victòries seguides que això no passava des de fa temps, i per a nosaltres és senyal que va bé. La dinàmica és positiva i és fonamental", ha conclòs.