L'alçada està relacionada amb el desenvolupament d'un tipus de càncer

Esquerra: Limfòcits citotòxics (en marró) infiltrant un tumor colorectal amb alts nivells de SOD3. Dreta: Cèl·lules tumorals on s'observa la proteïna de la membrana basal (en verd) que permet que els limfòcits accedeixin al tumor @ep





Les persones més altes tenen més probabilitats que les persones baixes de desenvolupar càncer colorectal o pòlips de còlon, que més tard poden ser malignes, segons l'anàlisi de diversos estudis independents realitzat per investigadors de Johns Hopkins Medicine.





La investigació, que s'ha publicat a Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention , compta amb una novetat respecte als estudis anteriors, en incloure el risc d'adenomes, que són pòlips de còlon precancerosos.





"Aquest és l'estudi més gran del tipus fins ara. Es basa en l'evidència que l'estatura més alta és un factor de risc que es passa per alt, i s'ha de tenir en compte en avaluar i recomanar pacients per a exàmens de detecció de càncer colorectal", ha comentat l?investigador, Gerard Mullin.





En aquest sentit, l‟investigador afegeix que l‟estudi reforça els vincles observats entre l‟estatura més alta i el risc de patir la malaltia.





"Una possible raó d'aquest vincle és que l'alçada d'un adult es correlaciona amb la mida dels òrgans del cos. Una proliferació més activa als òrgans de persones més altes podria augmentar la possibilitat de mutacions que condueixin a una transformació maligna", ha explicat la coautora de l´estudi, Elinor Zhou.





Un total de 47 estudis, amb més de 280.000 casos de càncer colorectal i 14.139 d'adenoma colorectal, han estat recollits per a aquest estudi, que també ha reunit 1.459 pacients que s'han sotmès a colonoscòpies ambulatòries per explorar la relació entre el càncer i les bacteris adherits a les parets del còlon, conegudes com a biopel·lícules.





"Les troballes suggereixen que, en general, les persones més altes dins del percentil més alt d'estatura tenien un risc 24 per cent més gran de desenvolupar càncer colorectal que les més baixes dins del percentil més baix. Es va trobar que cada augment de deu centímetres ( al voltant de 4 polzades) a l'altura està associat amb un risc 14% més gran de desenvolupar càncer colorectal i un sis per cent més de probabilitats de tenir adenomes”, ha assegurat Mullin.