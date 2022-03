EL 60% de positius per Covid que van treballar presencialment el 2020 a Barcelona van ser dones

Una infermera prepara una dosi de la vacuna contra el Covid-19 | @EP





El 60% dels casos positius de coronavirus notificats a l' Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) , conformats per persones que van treballar presencialment el 2020, van ser dones, segons l'informe d'indicadors de salut i treball d'aquell any. En un comunicat, l' ASPB ha conclòs aquest diumenge que la pandèmia de coronavirus "ha tingut un impacte molt rellevant" a l'àmbit de treball de les dones a Barcelona , quant a càrrega de treball remunerat i no remunerat.





Pel que fa als brots notificats, en un de cada sis hi ha hagut almenys una persona treballadora afectada, i ha afectat "activitats econòmiques molt feminitzades", destacant les activitats sanitàries i de serveis socials que concentren el 75% dels brots.

Segons els resultats, les dones són les que més han augmentat les hores de treball remunerat durant el confinament i les que més han incrementat el treball domèstic i de cures no remunerades durant aquest període.





A Barcelona , el 37,6% de les dones van augmentar les hores de treball remunerat (enfront del 29,6% dels homes) i un 27,2% les van reduir (enfront del 12,7% dels homes), “alguna cosa que podria estar relacionat amb l'increment d'Eres per reduccions de jornada.





El volum de treball a la llar va augmentar sobretot en dones, tant les que treballaven de forma remunerada com les que no, i el volum de tasques va augmentar "de manera més significativa" entre dones que no tenien feina remunerada.





Tot i això, en l'àmbit del treball remunerat, el descens de l'ocupació i de les situacions d'atur van perjudicar més els homes i les persones en situacions més precàries, mentre que els indicadors de qualitat d'ocupació han estat pitjors per a les dones.