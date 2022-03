El Covid també afecta l'activitat cerebral dels no infectats

Nen trist | @EP





El COVID-19 no només ha afectat els mateixos infectats sinó que també ha produït efectes negatius en l'activitat cerebral dels no contagiats. Els científics creuen que les persones que no han tingut coronavirus també pateixen més cansament, problemes per prendre decisions i manca de concentració a causa de la pandèmia. Els entesos en la matèria coincideixen que la incertesa, la falta perllongada de contacte social i la interrupció de les rutines han afectat la salut mental i modelat un "cervell pandèmic".





Ara una nova investigació ha demostrat que les alteracions en l'estil de vida durant la pandèmia de COVID-19 han pogut desencadenar una inflamació al cervell que contribueix a la fatiga, les dificultats de concentració i la depressió, fins i tot en aquells que mai no s'han arribat a contagia de coronavirus.





L'estudi l'ha realitzat un grup d'investigadors de l' Hospital General de Massachusetts i ha estat publicat a la revista especialitzada Brain, Behavior and Immunity . El COVID-19 no només ha provocat més de 440 milions de contagis i gairebé 6 milions de morts a tot el món, la pandèmia de COVID-19 ha causat grans trastorns socials i econòmics que han afectat la vida diària de la població mundial de múltiples maneres.









Els experts han analitzat dades d'imatges cerebrals, van fer proves de comportament i van recol·lectar mostres de sang de múltiples voluntaris no infectats. Després dels confinaments, els participants de l'estudi van demostrar uns nivells cerebrals força elevats de dos marcadors de neuroinflamació: la proteïna tranlocadora i el mioinositol. Els nivells en sang de dos marcadors inflamatoris més també es van elevar en els atractius posteriors al confinament.





Els participants que van informar una càrrega més gran de símptomes relacionats amb l'estat d'ànim i la fatiga mental i física van mostrar nivells més alts de proteïna translocadora en certes regions del cervell, en comparació amb els que van informar pocs o cap símptoma. A més, els nivells més alts de proteïna translocadora posteriors al confinament es van correlacionar amb l'expressió de diversos gens implicats en funcions immunitàries.







L'autor principal Marco L. Loggia, codirector del Centre de Neuroimatge Integral del Dolor a MGH i la Facultat de Medicina de Harvard , va assenyalar que reconèixer el paper de la neuroinflamació en els símptomes experimentats per molts durant la pandèmia podria assenyalar possibles estratègies per reduir-los.





L'investigador principal va afegir que les troballes també brinden més suports a la noció que els esdeveniments estressants podrien estar acompanyats d'inflamació cerebral. "Això podria tenir una implicació important per al desenvolupament d´intervencions per a una gran quantitat de trastorns relacionats amb l´estrès", va concloure.