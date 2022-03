Rússia ha assassinat l'alcalde de la ciutat ucraïnesa de Hostómel

Una unitat de control ucraïnesa, a 6 de març de 2022, (Ucrania) @ep







Les autoritats d'Ucraïna han acusat aquest dilluns les forces russes de matar l'alcalde de la ciutat d'Hostómel, Yuri Prilipko, quan participava en un repartiment d'ajuda humanitària a persones afectades pel conflicte arran de la invasió russa que va començar el 24 de febrer.





El consell local d'Hostómel ha assenyalat en un missatge a Facebook que Prilipko ha mort al costat de dues persones més. "Ningú el va obligar a posar-se sota les bales dels ocupants. Va poder, com altres milers, asseure's en un soterrani. Qui l'hagués culpat?", ha assenyalat l'organisme. "Va escollir. Va morir per la comunitat. Va morir per Hostómel. Va morir com un heroi", ha afegit.





La localitat d'Hostómel es troba als voltants de la capital, Kíiv, i acull un important aeròdrom. Aquesta infraestructura ha estat un dels epicentres dels combats des de l'inici de la invasió russa.