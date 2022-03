Putin amaga la seva amant i els seus quatre fills en un xalet a Suïssa

Vladimir Putin @ep





Diversos mitjans britànics i nord-americans asseguren que el president de Rússia Vladimir Putin ha amagat la seva amant i els seus quatre fills a Suïssa. Tot i que la vida de Putin és totalment opaca, des de fa anys se sap que té una relació sentimental amb Alina Kabaeva , una de les gimnastes més condecorades de la història russa que va guanyar l'or olímpic. Ara, l'esportista i els fills de Putin s'amaguen de la guerra en un xalet privat “en algun lloc” de Suïssa.





Es creu que Kabaeva té quatre fills amb el president rus, encara que mai no s'ha pogut confirmar a través de fonts oficials. Una font propera al Kremlin va assegurar a Page Six : "Mentre Putin porta a terme el seu assalt a Ucraïna , atacant ciutadans innocents i provocant una crisi de refugiats, la seva família està refugiada en un xalet molt privat i molt segur en algun lloc de Suïssa, almenys per ara”.





“Alina té dos nens petits i dues nenes bessones amb Putin que van néixer a Suïssa. Tots els nens tenen passaports suïssos, i m'imagino que ella també ”, explica la mateixa font.





Durant la seva carrera a gimnàstica rítmica, Kabaeva va guanyar dues medalles olímpiques, a Sydney i Atenes, 14 medalles en campionats mundials i 21 medalles en campionats europeus.





Per part seva, Putin no parla dels seus assumptes personals i dues de les seves filles -les que sí que ha reconegut- s'han mantingut allunyades de l'opinió pública i poques vegades se'n parla. Putin odia "aquells que amb els seus nassos mocosos i les seves fantasies eròtiques ronden en la vida dels altres", va dir en declaracions a mitjans russos. "Tinc una vida privada en què no permeto interferències. Cal respectar-ho", va concloure.





El mandatari rus també va estar casat amb l'hostessa Lyudmila Pútina durant uns 30 anys abans que el 2013 s'anunciés que es divorciessin. Ho va fer el mateix Putin a la televisió estatal després d'assistir junts a un ballet, on va admetre que els rumors que ell i la seva dona ja no vivien junts eren "certs" i que ella havia "acabat amb el seu torn" com a Primera Dama de Rússia.





Ella només havia aparegut quan ho requeria el protocol durant els seus anys al poder, poques vegades es veia còmoda i havia tingut una controvertida aparició a la televisió uns anys abans perquè no portava un anell de noces. Lyudmila va dir al costat del seu ja exmarit: “El nostre matrimoni ha acabat degut al fet que amb prou feines ens veiem. Vladimir està completament submergit a la seva feina. Els nostres fills han crescut, cadascun està vivint la seva pròpia vida... i realment no m'agrada ser famosa", va explicar.

