Zelenski assegura que Ucraïna "no perdonarà" els atacs contra edificis residencials i persones desarmades

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski , ha assegurat aquest diumenge a la nit que Ucraïna "no perdonarà" els atacs en edificis residencials i persones desarmades a la invasió militar russa d'Ucraïna.





"No perdonarem els edificis residencials bombardejats, no perdonarem el coet que la nostra defensa aèria ha abatut avui sobre Okhmatdet i 500 coets més que han impactat a la nostra terra, Ucraïna, la nostra gent, nens. No perdonarem les execucions sense armes", ha recalcat el mandatari en un vídeo publicat a Telegram, segons ha recollit l'agència de notícies Unian.





Així, el president d'Ucraïna ha destacat que no perdonarà “centenars de víctimes i milers de patiments”.





"Avui és el diumenge del Perdó, el dia que sempre ens demanem perdó els uns als altres, a tothom, a Déu. Però avui, pel que sembla, molts no han recordat aquest dia en absolut, no han recordat les paraules necessàries : perdona'm, i la resposta obligada: Déu perdonarà i jo perdono", ha resolt.