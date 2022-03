Feijóo formalitzarà aquesta setmana la seva candidatura per a liderar el PP

Alberto Núñez Feijóo @ep





El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo formalitzarà aquesta setmana la seva candidatura per liderar el PP --el termini expira el 9 de març-- i arrencarà 10 dies de campanya en què té previst recórrer les diferents comunitats autònomes per explicar el seu projecte a els afiliats del partit abans del congrés extraordinari que se celebrarà a Sevilla els dies 1 i 2 d'abril.





Els candidats a la Presidència del PP hauran d'oficialitzar la seva candidatura entre el 8 de març i fins a les 20.00 hores del dia 9 de març, segons recull el Reglament del XX congrés del PP aprovat a la Junta Directiva Nacional de l'1 de març passat. Per ser proclamat candidat cal presentar el suport de, com a mínim, 100 militants.





El mateix Feijóo ha confirmat que farà campanya els propers dies i recorrerà totes les comunitats autònomes. "Em reuniré amb els meus companys i els explicaré per què he fet aquest pas, què crec que podem fer i, sobretot, els traslladaré l'enorme responsabilitat en què incorrem", va dir a la cadena Cope, un dia després d'anunciar la seva decisió d'optar a liderar el PP.





D'acord amb els terminis establerts, la campanya electoral interna començarà l'11 de març i tindrà una durada de 10 dies. El 21 de març, és el dia elegit perquè els afiliats del PP al corrent de pagament puguin votar el seu candidat a la Presidència del Govern.





Fins ara, a banda de Feijóo, només una valenciana de Gandia, Alexia Herranz, ha anunciat que presentarà també la seva candidatura per optar a "convertir-se en la primera dona transsexual presidenta del Partit Popular a Espanya". Els afiliats podran votar el 21 de març i, després seran els 3.109 compromissaris els que escullen al conclave de Sevilla el successor de Pablo Casado.





UNA ALTRA FORMA DE FER POLÍTICA





Aquests dies, Feijóo ha assenyalat que fa el pas perquè se sent en l'"obligació" de posar-se a disposició del seu partit i d'Espanya, i que "fallar" el PP era "fallar a Galícia". " Vinc a guanyar Sánchez, no a insultar- lo", va proclamar el passat 2 de març davant el PP gallec, al qual va demanar "autorització" per presentar la seva candidatura al congrés que triarà el successor de Pablo Casado.





Amb una dilatada trajectòria política i quatre majories absolutes a Galícia com a aval, el president de la Xunta ja ha deixat caure que marcarà la seva pròpia empremta a la direcció del PP al subratllar que no creu "en ministeris de farciment" ni al "tuit de cada dia" o "laboratoris polítics". "Tinc la meva manera de ser, de fer i de pensar", ha avisat.





De moment, Feijóo s'ha obert a assolir pactes d'Estat amb el Govern de Pedro Sánchez --la renovació del CGPJ fa més de tres anys que està pendent-- i ha posat en valor el seu perfil institucional en deixar clar que ell no creu en la " política de revengisme, trinxeres i odi" que veu al panorama estatal.





A més, ha defensat una gestió descentralitzada que posi en valor el paper de les autonomies i dels seus líders regionals. Segons ell, el PP té una estructura autonòmica i el partit ha d'"acceptar-la i no menyscabar-la". Així ho va dir fa uns dies a la Cope, on va criticar les "interferències" i "desconsideracions cap a molts líders del PP" que s'han produït amb el lideratge de Pablo Casado i Teodoro García Egea.





MARCA DISTÀNCIES AMB VOX





Feijóo s'ha començat a envoltar de càrrecs del PP amb experiència, com a evidència l'equip que conforma el comitè organitzador del congrés de Sevilla. Molts van ser estrets col·laboradors de Mariano Rajoy a Moncloa o al partit.





"Es va rebentar un escalafó", ha assegurat fora de micròfon un històric dirigent del PP en al·lusió a les decisions que va prendre la cúpula sortint després de la seva victòria a les primàries del PP el 2018. Feijóo vol comptar amb persones que han "guanyat eleccions" i han organitzat “molts congressos”, segons ha afegit.





Pel que fa a Vox, Feijóo ha admès que molts votants d'aquell partit apostaven abans pel PP i se n'han anat. Això sí, ha marcat distàncies amb la formació de Santiago Abascal deixant clar que el PP "mai" ha estat un partit "antiautonomista ni euroescèptic ni populista" que qüestiona les institucions espanyoles i europees.





"Vox no és el PP, ni d'ara, ni d'abans ni de mai", ha afirmat aquesta setmana, per assegurar que cal "combatre" aquest partit convencent a la gent que cal unir-se perquè si divideixen el vot hi haurà " més PSOE i més populisme".





FINS QUAN ESTARÀ A LA XUNTA?





Una de les principals incògnites és fins quan estarà Feijóo al capdavant de la Xunta de Galícia. De moment, ja ha confirmat que no impulsarà un relleu precipitat en assegurar que no deixarà Galícia "en un mes".





Això sí, Feijóo també ha reconegut que “sap perfectament que no es pot compatibilitzar sine die la presidència de Galícia amb la presidència del PP”. Al PP gallec asseguren que serà un procés "ordenat, tranquil i assossegat" en què sabran estar "a l'alçada de les circumstàncies", en paraules del secretari general del PPdeG, Miguel Tellado.