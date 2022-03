CaixaBank elimina el cost de les transferències i les donacions a les ONG que treballin a Ucraïna

Caixaban elimina comissions /@EP





CaixaBank ha anunciat que elimina les comissions a les transferències que es facin a Ucraïna, així com a les donacions a les ONG que treballen al país per ajudar els afectats per la guerra.





En un comunicat aquest dilluns, l'entitat ha explicat que ha posat en marxa una plataforma de donatius que aglutina les principals entitats humanitàries "acreditades pel seu treball sobre el terreny amb el poble ucraïnès”.





A més, els propers dies també es permetrà l'ús gratuït dels seus caixers als clients de bancs ucraïnesos.





Els donatius es gestionaran a través d'un sistema "senzill, àgil i ràpid", que permet fer l'aportació econòmica només indicant que es vol col·laborar amb Ucraïna i triar a través de quina organització fer-ho, sense necessitat de tenir el número de compte bancari de destinació.





En concret es poden fer aportacions a Unicef, Acnur, Creu Roja, Ajuda en Acció, Intermon, Save the Children, Acció Contra la Fam, Càritas Espanya i Càritas Barcelona, i està oberta a altres organitzacions que acreditin el seu treball humanitari a la zona.





Les aportacions es poden fer tant a través de la xarxa d'oficines i ofibusos de CaixaBank com dels canals digitals de l'entitat, i estan oberts també a no clients.





D'altra banda, la xarxa de voluntaris de CaixaBank contribuiran a donar suport a les diferents ONG en tot allò que requereixin per facilitar-los la comesa d'ajudar el poble ucraïnès.





En un primer moment, l'entitat s'ha centrat a participar en aquelles iniciatives que es focalitzin en la recollida de medicaments, aliments no peribles o productes de primera necessitat "per estar preparats per rebre i acollir els refugiats ucraïnesos".