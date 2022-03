CosmoCaixa acull quatre conferències de científics per debatre sobre La lògica de la felicitat

La Fundació ”la Caixa” obre les portes al nou cicle de divulgació La lògica de la felicitat, que busca acostar la ciència a la societat a través de quatre conferències de científics d'alt nivell que intentaran explicar, des de la ciència, els condicionants científics que estimulen o dificulten la nostra felicitat. Amb aquesta nova iniciativa, el públic podrà fer un recorregut per idees i descobriments de la neurociència, la psicologia, l'antropologia i la sociologia sobre la felicitat humana.





La lògica de la felicitat pretén posar en relleu un tema constant i de vital importància a la nostra societat com és la felicitat, juntament amb la gestió del benestar. L'anàlisi científica de la conducta dels individus, del seu entorn i del seu benestar revela patrons que sovint tenen una lògica. El descobriment dels patrons i lleis esmentats i de la seva lògica oculta és, de fet, la marca de fàbrica de la ciència.





CIÈNCIA D'ALT NIVELL PER DEBATRE SOBRE LA FELICIDA D





El cicle se celebrarà a CosmoCaixa del 16 de març al 6 d'abril, sota la coordinació del doctor en Matemàtiques José Manuel Rey Simó, que impartirà la conferència inicial, Per què (no) som feliços. Idees de la ciència de la felicitat. Al ciclotambé participaran el neurocientífic Ignacio Morgado Bernal , que indagarà sobre la Psicobiologia de la felicitat. els components del benestar humà; l'antropòloga Victoria Reyes-García, que presentarà la xerrada Felicitat, economia i medi ambient. Mites i realitats sobre les causes de la felicitat, i el catedràtic de Psicopatologia Carmelo Vázquez Valverde, qui oferirà la conferència Té futur la felicitat? Una agenda de canvis possibles per al 2050.







Així, doncs, aquesta iniciativa aterra a CosmoCaixa com una gran oportunitat per descobrir les claus d'un tema de rabiosa actualitat, que afecta tota la societat i que ens preocupa dia a dia.