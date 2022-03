Detingut un atracador de 67 anys per robar 130.000 euros en un banc

POLICIA NACIONAL





La Policia Nacional ha detingut a Màlaga un històric atracador per la seva presumpta participació a l'assalt a un banc del barri de Ciutat Jardí. El veterà assaltant, de 67 anys i amb 26 detencions anteriors, la majoria per robatoris amb violència, estaria després de l'execució material del robatori de 130.000 euros en una oficina bancària, on els empleats van ser intimidats amb una pistola.





A més, juntament amb el principal investigat, els agents han arrestat la seva parella sentimental i una germana, de 50 i 57 anys respectivament , que li haurien ofert suport amb funcions de vigilància a les proximitats de l'establiment.





En el marc de l'anomenada operació 'Escarlata', agents del grup d'Atracaments de la Comissaria Provincial de Màlaga han realitzat una investigació que s'ha saldat, fins ara, amb tres arrestos i, a més, amb la intervenció d'un revòlver, que ha resultat ser d'aire comprimit, diverses armes blanques --inclòs un matxet de grans dimensions--, uns 1.000 euros en efectiu i diverses peces de vestir que incriminarien els sospitosos amb el fet delictiu.





La investigació es va iniciar a partir de l0atracament a una sucursal bancària de Ciutat Jardí cap a les 08.30 hores d'un dimecres, quan dos encaputxats es van colar a l'oficina, aprofitant la sortida d'una empleada de la neteja.





Un dels assaltants, el que portava la iniciativa, es va dirigir als empleats i els va apuntar directament amb una pistola. Mentrestant, el segon assaltant sostreia els diners de l'oficina, uns 130.000 euros de botí.





El CIMACC 091 va rebre el senyal d'atracament de l'entitat bancària, activant el protocol en aquests casos amb la comissió de diverses patrulles de Seguretat Ciutadana, el grup d'Atracos i la Policia Científica. Després de confirmar-se que l'atracament era positiu, la policia va fer una inspecció ocular per a la recollida de vestigis, recollint els investigadors, a més, informació dels presumptes responsables.





Al llarg de les diligències practicades, els agents van detectar una sèrie d'evidències que els portaria a identificar un dels assaltants. Es tracta d'un històric atracador que acumula 26 detencions per les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat, la majoria per robatoris amb violència o intimidació.





LOCALITZAT PEL SEU PECULIAR FORMA D'ANAR





Precisament la manera de caminar, molt particular, del principal investigat no va passar desapercebuda per als investigadors, que no era la primera vegada que seguien els seus passos. Aquest atracador tenia, a més, certa predilecció a l'hora d'escollir l'objectiu per sucursals d'una entitat determinada, han precisat des de la Policia Nacional.





Continuant amb les indagacions, els agents van descobrir que, als voltants de l'establiment on van passar els fets, els autors materials van comptar amb la col·laboració de dues dones, que haurien donat suport a l'assalt amb funcions de suport i vigilància.





Finalment, els agents van detenir el principal investigat, a més de la seva parella i una germana, tots per la seva presumpta implicació en els fets. Es continuen amb les gestions tendents per al total aclariment dels fets.